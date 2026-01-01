n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de un editor visual basado en nodos. Esta implementación añade el Asistente de IA de n8n, una interfaz de chat que convierte solicitudes en lenguaje natural en flujos de trabajo funcionales: selecciona los nodos correctos, los conecta entre sí, escribe las expresiones y explica por qué falló una ejecución en lugar de dejarte leyendo los registros.

El asistente ejecuta código en un servicio sandbox desplegado junto a n8n en tu propio VPS, en lugar de una nube de terceros, por lo que la lógica del flujo de trabajo, las credenciales y el código generado permanecen en tu infraestructura. Está impulsado por Nexos AI, lo que le da al asistente acceso a modelos de vanguardia a través de una única clave, mientras vos mantenés ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas y sin precios por tarea.