Implementá n8n con Asistente de IA con instalación de un solo clic.
Automatización de flujos de trabajo con un chat de IA integrado que planifica, construye y depura tus automatizaciones por vos.
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Lo que podés crear con n8n with AI Assistant
n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo que conecta aplicaciones, servicios y APIs a través de un editor visual basado en nodos. Esta implementación añade el Asistente de IA de n8n, una interfaz de chat que convierte solicitudes en lenguaje natural en flujos de trabajo funcionales: selecciona los nodos correctos, los conecta entre sí, escribe las expresiones y explica por qué falló una ejecución en lugar de dejarte leyendo los registros.
El asistente ejecuta código en un servicio sandbox desplegado junto a n8n en tu propio VPS, en lugar de una nube de terceros, por lo que la lógica del flujo de trabajo, las credenciales y el código generado permanecen en tu infraestructura. Está impulsado por Nexos AI, lo que le da al asistente acceso a modelos de vanguardia a través de una única clave, mientras vos mantenés ejecuciones de flujos de trabajo ilimitadas y sin precios por tarea.
Funciones principales de n8n with AI Assistant
Construcción de flujos de trabajo impulsada por chat
Describí la automatización que querés en palabras simples y el asistente ensambla los nodos, conexiones y expresiones para vos.
Sandbox de código autoalojado
El código generado se ejecuta en un servicio de sandbox aislado que se ejecuta en tu propio VPS, por lo que nada se envía a un proveedor de ejecución externo.
Depuración de errores guiada
Preguntale al asistente por qué falló una ejecución y obtené una explicación con una solución concreta en lugar de revisar los registros de ejecución sin procesar.
Acceso al Modelo de IA de Nexos
Una clave de Nexos AI le da al asistente acceso a modelos líderes, y podés cambiar el modelo que usa en cualquier momento.
Suite de Automatización n8n Completa
Todo lo que está en el n8n estándar está incluido — cientos de integraciones, webhooks, programaciones y nodos JavaScript personalizados.
Los datos permanecen en tu VPS
Las definiciones de flujos de trabajo, las credenciales de API y el historial de ejecución se almacenan en un volumen persistente que controlás y podés respaldar libremente.
¿Por qué ejecutar n8n with AI Assistant en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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