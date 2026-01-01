OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube construida en Rust que unifica la gestión de logs, el monitoreo de métricas, el rastreo distribuido y el monitoreo de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar el almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo de S3, ofrece costos de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch, al tiempo que proporciona un rendimiento de consulta comparable o superior.

A diferencia de las pilas de observabilidad multicomponente que requieren herramientas separadas para logs, métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos embebida. El autoalojamiento en un VPS brinda a los equipos de ingeniería y operaciones un control total sobre sus datos de telemetría — sin licencias por asiento, sin tarifas de egreso de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, logs de errores o datos de sesión de usuario.