Implementá OpenObserve en un clic.
Plataforma de observabilidad unificada para logs, métricas, trazas y paneles de control — una alternativa autoalojada y rentable a Datadog y Splunk.
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Lo que podés crear con OpenObserve
OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube construida en Rust que unifica la gestión de logs, el monitoreo de métricas, el rastreo distribuido y el monitoreo de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar el almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo de S3, ofrece costos de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch, al tiempo que proporciona un rendimiento de consulta comparable o superior.
A diferencia de las pilas de observabilidad multicomponente que requieren herramientas separadas para logs, métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos embebida. El autoalojamiento en un VPS brinda a los equipos de ingeniería y operaciones un control total sobre sus datos de telemetría — sin licencias por asiento, sin tarifas de egreso de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, logs de errores o datos de sesión de usuario.
Funciones principales de OpenObserve
Observabilidad Unificada
Registros, métricas, trazas distribuidas y monitoreo de usuarios reales, todo en una sola plataforma — sin necesidad de unir herramientas separadas o mantener múltiples integraciones.
Almacenamiento Parquet
El formato Parquet columnar con almacenamiento nativo de S3 reduce los costos de almacenamiento de datos hasta 140 veces en comparación con Elasticsearch, lo que hace que la observabilidad a escala de petabytes sea económicamente viable.
OpenTelemetry Nativo
Ingesta datos a través del estándar OpenTelemetry, sin agentes específicos de proveedores ni SDKs propietarios requeridos para logs, métricas o trazas.
Consultas SQL y PromQL
Consultá logs y trazas con SQL y métricas con PromQL — lenguajes familiares que eliminan la necesidad de aprender una sintaxis de consulta propietaria.
Dashboards integrados
Las plantillas de paneles predefinidas y un creador de paneles visual brindan visibilidad inmediata de la infraestructura, el rendimiento de las aplicaciones y las tasas de error.
¿Por qué ejecutar OpenObserve en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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