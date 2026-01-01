Implementá Overleaf con instalación en un clic.
Editor de LaTeX colaborativo de código abierto para escritura científica, artículos de investigación y documentos técnicos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Overleaf
Overleaf es un editor colaborativo de LaTeX basado en navegador, utilizado por millones de investigadores, académicos e ingenieros en todo el mundo. Reemplaza las instalaciones locales de LaTeX con un entorno basado en la nube donde los equipos pueden escribir, compilar y revisar documentos en tiempo real — con soporte completo de LaTeX que incluye paquetes personalizados, BibTeX y referencias cruzadas.
Alojar Overleaf en tu propio VPS mantiene la investigación sensible, los manuscritos propietarios y los documentos institucionales completamente bajo tu control. Obtenés la misma colaboración en tiempo real y la misma potente cadena de compilación de LaTeX que el servicio en la nube, sin que los datos salgan de tu infraestructura ni requerir suscripciones SaaS por puesto.
Funciones principales de Overleaf
Colaboración en tiempo real
Múltiples autores editan el mismo documento LaTeX simultáneamente, con los cambios apareciendo al instante para todos los colaboradores.
Compilación completa de LaTeX
Compila documentos con pdfLaTeX, XeLaTeX y LuaLaTeX, incluyendo soporte para paquetes personalizados, bibliografías BibTeX y Biber.
Historial de versiones
Cada versión guardada de un documento se conserva, permitiéndote comparar cambios y restaurar cualquier estado anterior de tu proyecto.
Amplia Biblioteca de Plantillas
Creá documentos nuevos desde una biblioteca integrada de plantillas académicas, de revistas, de tesis y de presentaciones sin configuración manual.
Control de cambios
Revisar y aceptar o rechazar ediciones individuales de colaboradores, que coincidan con los flujos de trabajo de revisión utilizados en la publicación académica.
Git integrado
Subí y bajá proyectos de repositorios Git, lo que permite flujos de trabajo de edición local junto con el editor basado en navegador.
¿Por qué ejecutar Overleaf en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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