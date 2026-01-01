Paisa es un gestor de finanzas personales autoalojado, construido sobre el modelo de contabilidad de partida doble. Te brinda una imagen precisa y completa de tus finanzas —activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio neto—, todo registrado mediante archivos de diario de texto plano que te pertenecen por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos tus datos permanecen en tu propio servidor, sin tarifas de suscripción y sin que terceros accedan a tus registros financieros.

La interfaz web transforma tu diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categoría, gráficos de asignación de activos, proyecciones de objetivos de jubilación y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa gestiona finanzas distribuidas en diferentes países o clases de activos.