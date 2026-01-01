Implementá Paisa con instalación en un clic.
Gestor de finanzas personales de código abierto que utiliza contabilidad de partida doble para una visibilidad completa de activos, gastos y patrimonio neto.
Elegí un plan VPS para Paisa
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Paisa
Paisa es un gestor de finanzas personales autoalojado, construido sobre el modelo de contabilidad de partida doble. Te brinda una imagen precisa y completa de tus finanzas —activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio neto—, todo registrado mediante archivos de diario de texto plano que te pertenecen por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos tus datos permanecen en tu propio servidor, sin tarifas de suscripción y sin que terceros accedan a tus registros financieros.
La interfaz web transforma tu diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categoría, gráficos de asignación de activos, proyecciones de objetivos de jubilación y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa gestiona finanzas distribuidas en diferentes países o clases de activos.
Funciones principales de Paisa
Contabilidad de partida doble
Cada transacción se registra con asientos de débito y crédito coincidentes, lo que te brinda un seguimiento matemáticamente preciso que detecta errores automáticamente.
Tablero de patrimonio neto
Una vista única agrega todos los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mostrando cómo cambia tu posición financiera general mes a mes.
Seguimiento del rendimiento de la inversión
Seguí el rendimiento de fondos comunes de inversión y acciones con cálculos de XIRR para que siempre sepas el rendimiento anualizado real de cada tenencia.
Análisis de presupuesto vs. ejecutado
Compare los gastos planificados con los gastos reales por categoría para identificar dónde va realmente su dinero en comparación con dónde planeó gastarlo.
Archivos de datos de texto sin formato
Todos los datos financieros se almacenan en archivos de diario legibles por humanos que podés editar, controlar versiones y hacer copias de seguridad independientemente de la aplicación.
¿Por qué ejecutar Paisa en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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