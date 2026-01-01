Implementá Uptrace con una instalación en un clic.
Plataforma APM de código abierto para rastreos distribuidos, métricas y registros, construida de forma nativa sobre OpenTelemetry.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Uptrace
Uptrace es una plataforma de Monitoreo de Rendimiento de Aplicaciones (APM) de código abierto que unifica rastreos distribuidos, métricas y logs de aplicaciones instrumentadas con OpenTelemetry en una única interfaz. Construida sobre ClickHouse para el almacenamiento de telemetría de alto rendimiento y PostgreSQL para metadatos, ofrece las capacidades de observabilidad de Datadog y New Relic sin tarifas de licencia por host ni preocupaciones de residencia de datos.
Alojar Uptrace en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en tu propia infraestructura sin precios por span o por log. Cualquier aplicación instrumentada con los SDK de OpenTelemetry —en Go, Python, Node.js, Java, .NET y más— puede enviar datos directamente a través de OTLP sin configuración adicional.
Funciones principales de Uptrace
Trazado distribuido
Visualizá los flujos de solicitudes a través de microservicios con detalles completos de los tramos, gráficos de llama y mapas de dependencia de servicios para identificar cuellos de botella de latencia.
Métricas y tableros
Motor de métricas compatible con PromQL con más de 50 paneles preconfigurados para frameworks populares, bases de datos y componentes de infraestructura.
Búsqueda centralizada de logs
Ingestá y buscá en texto completo registros estructurados junto con trazas y métricas correlacionadas en una única interfaz de consulta unificada.
Alertas y notificaciones
Configurá alertas basadas en umbrales o de anomalías con enrutamiento a correo electrónico, Slack, PagerDuty o puntos finales de webhook personalizados.
Ingesta nativa de OTLP
Aceptar telemetría de cualquier SDK de OpenTelemetry a través de gRPC o HTTP sin adaptadores personalizados, colectores o agentes propietarios.
¿Por qué ejecutar Uptrace en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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