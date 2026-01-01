Uptrace es una plataforma de Monitoreo de Rendimiento de Aplicaciones (APM) de código abierto que unifica rastreos distribuidos, métricas y logs de aplicaciones instrumentadas con OpenTelemetry en una única interfaz. Construida sobre ClickHouse para el almacenamiento de telemetría de alto rendimiento y PostgreSQL para metadatos, ofrece las capacidades de observabilidad de Datadog y New Relic sin tarifas de licencia por host ni preocupaciones de residencia de datos.

Alojar Uptrace en tu propio VPS mantiene todos los datos de telemetría en tu propia infraestructura sin precios por span o por log. Cualquier aplicación instrumentada con los SDK de OpenTelemetry —en Go, Python, Node.js, Java, .NET y más— puede enviar datos directamente a través de OTLP sin configuración adicional.