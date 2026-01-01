Implementá Listmonk con instalación en un clic.
Gestor autoalojado de newsletters y listas de mail de alto rendimiento, diseñado para millones de suscriptores.
Elegí un plan VPS para Listmonk
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Listmonk
Listmonk es una plataforma rápida y de código abierto para newsletters y listas de mail, desarrollada con Go para una máxima eficiencia. Maneja millones de suscriptores con un uso mínimo de recursos, admite segmentación avanzada, personalización y análisis de campañas, y funciona con cualquier proveedor SMTP. Su interfaz de administración limpia hace que gestionar listas y enviar campañas sea sencillo, sin la complejidad de las herramientas de marketing empresariales.
Autoalojar Listmonk elimina las tarifas SaaS por email o por suscriptor, mantiene tus datos de suscriptores completamente en tu propia infraestructura y te permite configurar las tasas de envío y los proveedores SMTP exactamente como lo requiera tu flujo de trabajo, sin límites de plataforma ni dependencia de un proveedor.
Funciones principales de Listmonk
Segmentación de Suscriptores
Creá campañas dirigidas segmentando suscriptores con atributos personalizados y listas dinámicas basadas en consultas.
Estadísticas de campaña
Monitoreá las tasas de apertura, las tasas de clics, los rebotes y las bajas con reportes detallados por campaña.
Múltiples Proveedores SMTP
Conectá cualquier proveedor SMTP con conmutación por error y limitación de tasa por proveedor para maximizar la entregabilidad.
Sistema de Plantillas
Cree plantillas de correo electrónico HTML y de texto plano reutilizables con sustitución de variables para campañas personalizadas.
REST API
Gestioná suscriptores, listas y campañas programáticamente a través de una API REST integral.
Privacidad y Herramientas de GDPR
Herramientas integradas de gestión de bajas, manejo de rebotes y exportación de datos para el cumplimiento normativo.
¿Por qué ejecutar Listmonk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad