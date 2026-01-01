Implementá Grimoire con instalación en un clic.
Administrador de marcadores autoalojado con etiquetado, búsqueda de texto completo y extracción de metadatos asistida por IA.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Grimoire
Grimoire es un gestor de marcadores de código abierto diseñado para ser un hogar permanente y con capacidad de búsqueda para todo lo que guardás de la web. Almacena marcadores con extracción automática de metadatos — título de la página, descripción, favicon y captura de pantalla — para que tu colección siga siendo útil mucho después de que hayas olvidado por qué guardaste algo.
A diferencia de las carpetas de marcadores del navegador que se sincronizan con nubes de proveedores, alojar Grimoire en tu propio VPS mantiene tu historial de lectura, enlaces de investigación y recursos guardados completamente privados. Un único contenedor con almacenamiento SQLite integrado significa que no hay nada que mantener — simplemente guardá, etiquetá y buscá.
Funciones principales de Grimoire
Extracción automática de metadatos
Grimoire obtiene automáticamente el título, la descripción, el favicon y la captura de pantalla de cada marcador, manteniendo tu biblioteca organizada sin esfuerzo manual.
Búsqueda de texto completo
Buscá en los títulos, descripciones, etiquetas y notas de los marcadores para encontrar cualquier cosa en tu colección al instante.
Etiquetas & categorías
Organice marcadores con etiquetas y categorías flexibles, luego filtre su biblioteca para encontrar exactamente lo que necesita.
Etiquetado asistido por IA
Conectá opcionalmente un proveedor de IA para sugerir automáticamente etiquetas y resúmenes basados en el contenido de la página.
Extensión del navegador
Guardá marcadores directamente desde Chrome o Firefox con una extensión de un solo clic sin salir de la página que estás leyendo.
¿Por qué ejecutar Grimoire en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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