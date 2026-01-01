Directus es un CMS headless flexible y de código abierto que se ejecuta sobre cualquier base de datos SQL y proporciona al instante una API REST y GraphQL dinámica junto con una interfaz de administración intuitiva. A diferencia de las plataformas CMS que imponen estructuras de contenido rígidas, Directus te permite modelar los datos exactamente como tu aplicación los necesita — y luego genera una API completa automáticamente, sin necesidad de código.

Alojar Directus en tu propio VPS mantiene tu contenido, activos multimedia y datos de usuario completamente bajo tu control. Evitás los precios por asiento, los límites de tasa de API y el riesgo de dependencia de proveedor, mientras ganás la flexibilidad de extender la plataforma con extensiones personalizadas, webhooks e integraciones adaptadas a tu flujo de trabajo.