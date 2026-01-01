Implementá Directus con instalación de un clic.
CMS headless de código abierto que se integra con cualquier base de datos SQL con APIs REST y GraphQL autogeneradas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Directus
Directus es un CMS headless flexible y de código abierto que se ejecuta sobre cualquier base de datos SQL y proporciona al instante una API REST y GraphQL dinámica junto con una interfaz de administración intuitiva. A diferencia de las plataformas CMS que imponen estructuras de contenido rígidas, Directus te permite modelar los datos exactamente como tu aplicación los necesita — y luego genera una API completa automáticamente, sin necesidad de código.
Alojar Directus en tu propio VPS mantiene tu contenido, activos multimedia y datos de usuario completamente bajo tu control. Evitás los precios por asiento, los límites de tasa de API y el riesgo de dependencia de proveedor, mientras ganás la flexibilidad de extender la plataforma con extensiones personalizadas, webhooks e integraciones adaptadas a tu flujo de trabajo.
Funciones principales de Directus
APIs autogeneradas
Cada modelo de datos que crees produce instantáneamente endpoints REST y GraphQL, eliminando el trabajo manual de desarrollo de API.
Interfaz de administración intuitiva
Los usuarios no técnicos pueden gestionar contenido, medios y datos estructurados a través de una interfaz pulida sin tocar código.
Permisos basados en roles
Definí reglas de acceso granulares por rol, colección y campo para controlar exactamente quién puede leer o escribir qué datos.
Suscripciones en tiempo real
Las suscripciones basadas en WebSocket permiten que las aplicaciones cliente reaccionen a los cambios de datos al instante sin necesidad de sondeo.
Arquitectura extensible
Los hooks, módulos y componentes de visualización personalizados te permiten adaptar Directus a cualquier flujo de trabajo de contenido o requisito de integración.
¿Por qué ejecutar Directus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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