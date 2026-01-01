Implementá EMQX con instalación en un clic.
Broker MQTT de código abierto de alto rendimiento para IoT y mensajería en tiempo real con un dashboard de gestión web integrado.
Elegí un plan VPS para EMQX
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con EMQX
EMQX es un broker de mensajes MQTT de código abierto y altamente escalable, diseñado para IoT, automatización industrial y streaming de datos en tiempo real. Maneja millones de conexiones MQTT concurrentes con una latencia de sub-milisegundos y es compatible con MQTT 3.1, 3.1.1 y 5.0, además de MQTT sobre WebSockets. Un motor de reglas integrado te permite procesar, enrutar y transformar mensajes de dispositivos sin escribir código de backend, conectándose directamente a bases de datos, servicios en la nube y endpoints HTTP.
El panel web incluido ofrece una interfaz de gestión completa para monitorear el estado del clúster, las estadísticas de conexión, los árboles de suscripción y los flujos del motor de reglas en tiempo real. Alojar EMQX en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de mensajes IoT — sin tarifas de nube por mensaje, sin dependencia de proveedor y con visibilidad completa de tu capa de comunicación de dispositivos.
Funciones principales de EMQX
Soporte MQTT 5.0
Implementación completa de MQTT 5.0 que incluye expiración de sesión, expiración de mensajes, códigos de razón, suscripciones compartidas y patrones de solicitud/respuesta para aplicaciones IoT modernas.
Motor de reglas integrado
Procesar, filtrar y enrutar mensajes de dispositivos utilizando reglas tipo SQL que reenvían datos a bases de datos, Kafka, webhooks HTTP u otros brokers MQTT sin código personalizado.
MQTT sobre WebSockets
Conecte navegadores web y clientes JavaScript directamente a EMQX a través de conexiones WebSocket seguras, habilitando paneles de control IoT en tiempo real sin un puente separado.
Panel de Gestión Web
Monitoree la cantidad de conexiones, los árboles de suscripción, las tasas de mensajes y el rendimiento del motor de reglas en tiempo real a través de la interfaz web administrativa incorporada.
Alta Concurrencia
EMQX maneja millones de conexiones de dispositivos concurrentes en un solo nodo, lo que lo hace adecuado para todo, desde pequeñas configuraciones de automatización del hogar hasta implementaciones industriales a gran escala.
¿Por qué ejecutar EMQX en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.