Implementar LiteLLM con un solo clic.
Gateway de IA unificado que ofrece acceso API compatible con OpenAI a más de 100 LLM de cualquier proveedor.
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Lo que podés crear con LiteLLM
LiteLLM es un gateway de IA open source que le da a cada LLM la misma API compatible con OpenAI, para que tus aplicaciones puedan cambiar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock y más de 100 proveedores sin cambios en el código. Maneja el balanceo de carga, el failover automático, la gestión de claves API virtuales, el seguimiento de gastos y la limitación de tasa desde una única interfaz de administración.
Alojar LiteLLM por tu cuenta mantiene tus claves API y datos de uso dentro de tu propia infraestructura, elimina la limitación y los topes de tasa de los servicios de proxy compartidos, y le da a tu equipo un plano de control central para todo el uso de LLM — esencial para organizaciones que gestionan costos de IA y cumplimiento a escala.
Funciones principales de LiteLLM
Más de 100 proveedores de LLM
Accedé a OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock y docenas más a través de un único endpoint de API unificado.
Balanceo de Carga y Conmutación por Error
Distribuir solicitudes entre múltiples proveedores y conmutar automáticamente a respaldos cuando un proveedor no esté disponible.
Seguimiento de Gastos y Presupuestos
Monitoree los costos de LLM en tiempo real y establezca límites de presupuesto por usuario o por equipo para evitar gastos descontrolados de API.
Gestión de Claves Virtuales
Emitir claves API virtuales con alcance definido a equipos y aplicaciones con controles de acceso granulares y seguimiento de uso.
Enrutamiento Avanzado
Enrutá las solicitudes por costo, latencia o reglas personalizadas para usar siempre el mejor modelo para cada tipo de solicitud.
¿Por qué ejecutar LiteLLM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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