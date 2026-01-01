LiteLLM es un gateway de IA open source que le da a cada LLM la misma API compatible con OpenAI, para que tus aplicaciones puedan cambiar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock y más de 100 proveedores sin cambios en el código. Maneja el balanceo de carga, el failover automático, la gestión de claves API virtuales, el seguimiento de gastos y la limitación de tasa desde una única interfaz de administración.

Alojar LiteLLM por tu cuenta mantiene tus claves API y datos de uso dentro de tu propia infraestructura, elimina la limitación y los topes de tasa de los servicios de proxy compartidos, y le da a tu equipo un plano de control central para todo el uso de LLM — esencial para organizaciones que gestionan costos de IA y cumplimiento a escala.