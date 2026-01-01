Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografía moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para administrar clientes, generar configuraciones y monitorear conexiones. Elimina la complejidad de la configuración tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.

Implementar Firefly en tu propio VPS te brinda una IP pública dedicada para un acceso VPN confiable, ancho de banda de nivel empresarial sin estrangulamiento del ISP y total independencia de proveedores de VPN de terceros que registran el tráfico o sufren interrupciones inesperadas.