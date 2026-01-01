Implementá Firefly en un clic.
Servidor VPN de WireGuard simple con interfaz web de gestión para crear y gestionar conexiones VPN seguras sin conocimientos de redes.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Firefly
Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografía moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para administrar clientes, generar configuraciones y monitorear conexiones. Elimina la complejidad de la configuración tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.
Implementar Firefly en tu propio VPS te brinda una IP pública dedicada para un acceso VPN confiable, ancho de banda de nivel empresarial sin estrangulamiento del ISP y total independencia de proveedores de VPN de terceros que registran el tráfico o sufren interrupciones inesperadas.
Funciones principales de Firefly
Configuración de Cliente con un clic
Generá configuraciones de cliente de WireGuard y códigos QR para dispositivos móviles directamente desde la interfaz web — sin necesidad de conocimientos de línea de comandos.
Certificados SSL automáticos
Firefly proporciona certificados SSL gratuitos automáticamente, asegurando la interfaz de gestión sin ninguna configuración manual de certificados.
Clientes multiplataforma
Funciona con todos los clientes oficiales de WireGuard en iOS, Android, Windows, macOS y Linux — conectá cualquier dispositivo con un solo archivo de configuración.
Monitoreo en tiempo real
El Panel de control muestra las conexiones activas y el uso de ancho de banda por cliente para que siempre sepas quién está conectado y cuánto tráfico están usando.
No hace falta WireGuard en el sistema
Se ejecuta completamente en Docker sin requerir que WireGuard esté instalado en el sistema operativo anfitrión, lo que simplifica la implementación y mantiene el sistema anfitrión limpio.
¿Por qué ejecutar Firefly en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.