Implementá Jellyfin en un clic.
Servidor multimedia gratis y de código abierto para hacer streaming de tu biblioteca personal de películas, series y música a cualquier dispositivo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Jellyfin
Jellyfin es el servidor multimedia líder, gratuito y de código abierto — una alternativa impulsada por la comunidad a Plex y Emby, sin niveles premium, sin seguimiento y sin dependencia de un proveedor. Transmite tu colección personal de medios a celulares, tablets, computadoras, smart TVs y aplicaciones dedicadas en Roku, Android TV, Apple TV y Fire TV, con obtención automática de metadatos y transcodificación acelerada por hardware.
Alojar Jellyfin en un VPS te da acceso 24/7 a tu biblioteca multimedia desde cualquier parte del mundo, con ancho de banda dedicado para transmisiones simultáneas y sin depender de tu conexión a internet hogareña. Tus medios, historial de visualización y preferencias de usuario permanecen completamente bajo tu control, sin tarifas de suscripción, nunca.
Funciones principales de Jellyfin
Transcodificación de Hardware
La aceleración Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC y VA-API permite una transcodificación fluida en tiempo real para dispositivos que no pueden reproducir el formato de origen de forma nativa.
TV en vivo y DVR
Conectá sintonizadores de red como HDHomeRun o fuentes M3U para ver y grabar transmisiones en vivo directamente a través de la interfaz de Jellyfin.
Apps multiplataforma
Las aplicaciones nativas para Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV y Apple TV permiten que cualquier dispositivo doméstico acceda a la biblioteca multimedia sin un navegador.
Permisos multiusuario
Creá cuentas separadas para los miembros de la familia con bibliotecas individuales, controles parentales y filtros de clasificación de contenido por usuario.
Sesiones de SyncPlay
Mirá el mismo contenido simultáneamente con amigos o familiares a distancia, con reproducción sincronizada y una cola compartida.
¿Por qué ejecutar Jellyfin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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