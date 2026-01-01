Implementá LLDAP en una instalación de 1 clic.
Servidor de autenticación ligero que proporciona un backend LDAP simplificado y con un criterio propio para aplicaciones autoalojadas.
Elegí un plan VPS para LLDAP
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con LLDAP
LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con opiniones que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una amigable interfaz de administración web. Mientras que las configuraciones LDAP tradicionales requieren cientos de páginas de esquemas, ACLs y configuración de slapd, LLDAP ofrece configuraciones sensatas listas para usar: esquemas de usuario/grupo/correo electrónico predefinidos, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.
Autoalojar LLDAP en tu VPS te brinda una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en cada aplicación autoalojada que hable LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y decenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios viven en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan en todas partes y los grupos controlan el acceso de manera centralizada.
Funciones principales de LLDAP
LDAP para el resto de nosotros
Servidor LDAP compatible con estándares con valores predeterminados sensatos para que las aplicaciones que esperan OpenLDAP simplemente funcionen, sin la carga de mantenimiento de esquemas y ACL.
Interfaz de administración web
Gestioná usuarios, grupos y membresías a través de una interfaz gráfica — sin archivos ldif, sin ldapadd por línea de comandos, sin edición de esquemas.
Fuente única de verdad
Cada aplicación autoalojada lee de una única base de datos de usuarios, por lo que los cambios de contraseña, las desactivaciones y las actualizaciones de membresía de grupo se aplican en todos lados al mismo tiempo.
API de administración de GraphQL
Automatice el aprovisionamiento y la gestión de grupos a través de una API GraphQL tipada, además de la interfaz estándar de enlace/búsqueda LDAP.
Flujo de restablecimiento de contraseña
Flujo de restablecimiento de contraseña integrado basado en correo electrónico para usuarios finales, para que los administradores no se conviertan en una mesa de ayuda para contraseñas olvidadas.
Huella mínima
Un único binario de Rust con persistencia SQLite utiliza un mínimo de CPU y RAM, dejando margen en el VPS para las aplicaciones que realmente lo necesitan.
¿Por qué ejecutar LLDAP en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.