LLDAP es un servidor de autenticación ligero y con opiniones que expone una interfaz LDAP estándar respaldada por una amigable interfaz de administración web. Mientras que las configuraciones LDAP tradicionales requieren cientos de páginas de esquemas, ACLs y configuración de slapd, LLDAP ofrece configuraciones sensatas listas para usar: esquemas de usuario/grupo/correo electrónico predefinidos, un gestor de usuarios gráfico y un único binario que se inicia en milisegundos.

Autoalojar LLDAP en tu VPS te brinda una única fuente de verdad para las cuentas de usuario en cada aplicación autoalojada que hable LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana y decenas más — sin la sobrecarga operativa de OpenLDAP. Los usuarios viven en un solo lugar, los cambios de contraseña se propagan en todas partes y los grupos controlan el acceso de manera centralizada.