Crucix es una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) que consolida datos de 27 fuentes públicas —incluyendo imágenes satelitales de NASA FIRMS, seguimiento marítimo AIS, datos de conflictos de ACLED, indicadores económicos de FRED y fuentes de sentimiento social— en un único panel en tiempo real que presenta un globo 3D impulsado por WebGL. Los datos se actualizan automáticamente cada 15 minutos, brindándote conciencia situacional continua sin intervención manual.

La plataforma ofrece alertas de varios niveles (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) a través de Telegram y Discord, ideas de trading generadas por LLM, y comandos de bot bidireccionales para pedir informes a demanda. Alojar Crucix en tu propio VPS mantiene todas las claves API y los archivos de inteligencia en tu propia infraestructura, garantiza la recopilación ininterrumpida de datos, y te da control total sobre la retención y el acceso.