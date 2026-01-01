Implementá Crucix con instalación en un clic.
Plataforma OSINT de inteligencia que reúne 27 fuentes globales de datos en tiempo real en un panel 3D unificado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Crucix
Crucix es una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés) que consolida datos de 27 fuentes públicas —incluyendo imágenes satelitales de NASA FIRMS, seguimiento marítimo AIS, datos de conflictos de ACLED, indicadores económicos de FRED y fuentes de sentimiento social— en un único panel en tiempo real que presenta un globo 3D impulsado por WebGL. Los datos se actualizan automáticamente cada 15 minutos, brindándote conciencia situacional continua sin intervención manual.
La plataforma ofrece alertas de varios niveles (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) a través de Telegram y Discord, ideas de trading generadas por LLM, y comandos de bot bidireccionales para pedir informes a demanda. Alojar Crucix en tu propio VPS mantiene todas las claves API y los archivos de inteligencia en tu propia infraestructura, garantiza la recopilación ininterrumpida de datos, y te da control total sobre la retención y el acceso.
Funciones principales de Crucix
27 Fuentes OSINT
Agrega datos satelitales, marítimos, de aviación, de conflictos, económicos y de sentimiento social en paralelo, con degradación elegante cuando alguna fuente no está disponible.
Visualización 3D del globo
El globo con tecnología WebGL superpone eventos geográficamente, lo que facilita correlacionar incidentes entre regiones de un vistazo.
Sistema de Alertas Multinivel
Entrega alertas FLASH, PRIORITARIAS y RUTINARIAS a través de Telegram y Discord para que los desarrollos críticos te lleguen de inmediato.
Análisis de Inteligencia de LLM
Se integra con Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini y otros proveedores para generar ideas de trading y resúmenes de señales inteligentes a partir de datos recopilados.
Comandos de bot bidireccionales
Solicitá verificaciones de estado a demanda, activá barridos manuales y recibí informes directamente a través de comandos de bot de Telegram o Discord.
¿Por qué ejecutar Crucix en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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