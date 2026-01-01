Instalación de Servidor GNS3 en un clic.
Emulador de topologías de red de código abierto con una interfaz accesible desde el navegador para diseñar y simular laboratorios de redes virtuales.
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Lo que podés crear con GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) es una plataforma de emulación de red de código abierto en la que confían ingenieros de red, estudiantes y capacitadores de certificaciones de todo el mundo. Permite construir topologías de red complejas de múltiples proveedores utilizando imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros proveedores, junto con dispositivos virtuales livianos, todo sin hardware físico.
Ejecutar el servidor GNS3 en un VPS mantiene tu laboratorio persistente y accesible desde cualquier navegador. Los proyectos, imágenes de dispositivos y topologías se almacenan en volúmenes con nombre duraderos para que tu trabajo sobreviva a los reinicios del contenedor. La interfaz de usuario web incluida se conecta directamente a la API del servidor en el puerto 3080, brindándote un editor de topologías completo de arrastrar y soltar desde cualquier navegador en cualquier dispositivo.
Funciones principales de GNS3 Server
Emulación multivendedor
Ejecute imágenes reales de Cisco IOS, Juniper y otros proveedores junto con dispositivos de código abierto en la misma topología sin necesidad de hardware físico.
Interfaz de usuario accesible desde el navegador
La interfaz web incluida ofrece un diseñador de topologías de arrastrar y soltar, accesible desde cualquier navegador y sin necesidad de un cliente de escritorio.
Almacenamiento persistente de laboratorio
Los proyectos, las imágenes de dispositivos y los archivos de topología se almacenan en volúmenes con nombre para que tu trabajo persista a través de los reinicios y las actualizaciones de contenedores.
REST API
Una API REST documentada en el puerto 3080 te permite automatizar el aprovisionamiento de topologías, la gestión de nodos y las operaciones del ciclo de vida del laboratorio desde scripts o pipelines de CI.
Biblioteca de dispositivos
Importar plantillas de dispositivos preconfiguradas para routers, switches, firewalls y hosts Linux para construir laboratorios realistas rápidamente sin configuración manual.
Nodos VPCS y Docker
La simulación de PC ligera VPCS integrada y el soporte nativo para contenedores Docker te permiten agregar hosts finales y servidores de aplicaciones a cualquier topología.
¿Por qué ejecutar GNS3 Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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