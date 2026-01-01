Implementá mStream en un clic.
Servidor de streaming de música liviano y autoalojado con un reproductor web limpio y aplicaciones móviles nativas.
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Lo que podés crear con mStream
mStream es un servidor de streaming de música liviano, basado en Node.js, enfocado en poner tu colección online con una configuración mínima. Poné tu música en el volumen de la biblioteca y mStream la escanea, indexa y sirve automáticamente a través de un reproductor web limpio y responsive — además de apps nativas para iOS y Android que usan la misma API de backend para escuchar offline y reproducir sin interrupciones en el celular.
Alojar mStream en un VPS te da acceso privado y siempre disponible a tu biblioteca de música desde cualquier dispositivo, sin los límites de almacenamiento, restricciones de dispositivos o la rotación de licencias de los servicios de streaming comerciales. El modo público predeterminado prioriza la usabilidad inmediata; se pueden agregar cuentas por usuario a través de la interfaz de administración una vez que decidas exponer el servidor públicamente.
Funciones principales de mStream
Biblioteca de arrastre y streaming
Agregá archivos a la carpeta de música y mStream los detecta automáticamente — sin un paso de importación manual, sin tener que configurar primero un escáner de biblioteca multimedia.
Aplicaciones móviles nativas
Las aplicaciones oficiales de iOS y Android se conectan a tu servidor para reproducción sin conexión, transiciones sin interrupciones y transcodificación optimizada para datos móviles.
Cuentas multiusuario
Las cuentas opcionales por usuario con control de acceso por biblioteca permiten a los hogares compartir un servidor sin fusionar colecciones de música.
Reproductor web responsivo
Reproductor HTML5 moderno que funciona fluidamente en navegadores de escritorio y móviles con listas de reproducción, búsqueda, carátulas de álbum y reproducción aleatoria.
UI de administración para ajustar
La interfaz de administración en vivo controla el interruptor de modo público, las subidas, las modificaciones de archivos y el bloqueo de cuentas sin reiniciar el servidor.
¿Por qué ejecutar mStream en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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