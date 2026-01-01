Implementá Stump con instalación en un clic.
Servidor autoalojado de cómics, manga y ebooks con soporte OPDS, sincronización con e-readers y un lector web integrado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Stump
Stump es un servidor de medios rápido y de código abierto para cómics, manga y libros electrónicos, construido en Rust. Organiza tus bibliotecas EPUB, PDF, CBZ y CBR en una interfaz web navegable con un lector integrado, y expone un catálogo OPDS para que cualquier lector electrónico o aplicación compatible pueda transmitir tu colección directamente. La sincronización de Kobo y KoReader mantiene el progreso de lectura sincronizado entre dispositivos sin necesidad de marcadores manuales.
Alojar Stump en tu propio VPS significa que toda tu biblioteca es accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, sin necesidad de subir archivos a un servicio en la nube de terceros. El servidor basado en Rust funciona con recursos mínimos, lo que lo hace práctico incluso en planes de VPS de nivel básico.
Funciones principales de Stump
Compatibilidad con EPUB, PDF, CBZ/CBR
Leé cómics, mangas, PDFs y ebooks directamente en el navegador con un lector integrado responsivo y optimizado para cada formato.
Soporte para catálogo OPDS
Exponga su biblioteca a través de OPDS y OPDS Page Streaming para que cualquier aplicación compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — pueda navegar y transmitir su colección.
Sincronización de Kobo y KoReader
Sincronizá el progreso de lectura y los marcadores con los e-readers Kobo y KoReader automáticamente, manteniendo tu posición consistente en todos los dispositivos.
Control de acceso granular
Gestioná múltiples cuentas de usuario con permisos basados en roles, controlando a qué bibliotecas puede acceder cada usuario y qué pueden modificar.
Colecciones y listas de lectura
Organizá series en colecciones y creá listas de lectura ordenadas para guiar a los lectores a través de sagas de varios volúmenes o arcos argumentales de crossover.
¿Por qué ejecutar Stump en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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