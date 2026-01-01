Implementá MeshCentral con instalación en un clic.
Plataforma de monitoreo y gestión remota autohospedada para computadoras de escritorio, servidores y dispositivos IoT a través de la red local o internet.
Elegí un plan VPS para MeshCentral
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con MeshCentral
MeshCentral es una plataforma completa de monitoreo y gestión remota de código abierto que te permite tomar el control de escritorios remotos, ejecutar shells, transferir archivos e inspeccionar la telemetría de dispositivos en máquinas con Windows, macOS, Linux y FreeBSD desde una única consola web. Agentes livianos se ejecutan en cada dispositivo administrado y se conectan salientemente a tu servidor MeshCentral, para que puedas acceder a ellos a través de firewalls y NAT sin túneles VPN.
Alojar MeshCentral en tu propio VPS te brinda un reemplazo privado de TeamViewer o AnyDesk sin tarifas por puesto, sin límites de ancho de banda y sin acceso de terceros a tus sesiones remotas. La plataforma es la tecnología central detrás de Tactical RMM y es implementada por empresas de TI, MSPs y laboratorios caseros para gestionar desde un puñado de dispositivos personales hasta miles de puntos finales de clientes.
Funciones principales de MeshCentral
Escritorio remoto y shell
Tomá el control de máquinas con Windows, macOS, Linux y FreeBSD a través de una interfaz rápida de escritorio remoto basada en web, shell y transferencia de archivos — no requiere instalación de cliente.
Agente liviano
Pequeños agentes nativos se conectan saliendo de cada dispositivo, por lo que MeshCentral funciona a través de firewalls y NAT sin túneles VPN ni puertos de entrada abiertos en los hosts administrados.
Grupos y políticas de dispositivos
Organice los endpoints en grupos de malla con permisos basados en roles, tareas programadas y acciones masivas para que las flotas grandes sigan siendo manejables.
Autenticación en dos pasos
TOTP, WebAuthn y 2FA por correo electrónico integrados mantienen segura la consola de administración, incluso cuando está expuesta a internet público.
Grabación y auditoría de sesión
La grabación opcional de sesiones de escritorio remoto, más un registro de auditoría detallado, le permite revisar cada acción realizada por cada administrador.
APIs REST y WebSocket
Las APIs completas te permiten automatizar la gestión de dispositivos, integrarte con herramientas de tickets o construir sobre MeshCentral como la base de un RMM personalizado.
¿Por qué ejecutar MeshCentral en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto todo en uno con interfaz de usuario web, editor de ACL y monitoreo en vivo