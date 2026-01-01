Implementá Prowlarr en una instalación de un clic.
Administrador centralizado de indexadores para el stack arr — configurá más de 500 indexadores de Torrent y Usenet una sola vez y sincronizalos automáticamente con todas tus apps de medios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Prowlarr
Prowlarr es el centro de indexadores para el ecosistema de automatización de medios arr. En lugar de configurar cada tracker y proveedor de Usenet por separado en Sonarr, Radarr, Lidarr y Readarr, los agregás una sola vez en Prowlarr y este sincroniza la configuración automáticamente con cada app conectada. Con soporte para más de 500 indexadores, monitoreo de estado integrado e integración con Flaresolverr para sitios protegidos por Cloudflare, Prowlarr elimina el mantenimiento repetitivo que implica un stack de medios multi-app.
Ejecutar Prowlarr en un VPS asegura verificaciones de estado de indexadores 24/7 y sincronización instantánea en todas tus apps de medios, con velocidades de red empresariales para resultados de búsqueda rápidos y almacenamiento persistente que protege tus credenciales de trackers privados y definiciones de indexadores personalizadas.
Funciones principales de Prowlarr
Gestión Centralizada de Indexadores
Agregá cualquier rastreador de Torrent o indexador de Usenet una vez en Prowlarr y automáticamente envía la configuración a cada aplicación 'arr' conectada — no se requiere una configuración duplicada.
Más de 500 indexadores compatibles
Las definiciones preconfiguradas cubren cientos de trackers públicos y privados y proveedores de Usenet, con soporte YAML de Cardigann para agregar fuentes personalizadas.
Monitoreo de Salud
Prowlarr prueba continuamente los indexadores y marca las fallas con informes de estado detallados, para que detectes los rastreadores rotos antes de que dejen de entregar resultados silenciosamente.
Integración de Flaresolverr
El soporte integrado para Flaresolverr permite a Prowlarr eludir la protección de bots de Cloudflare en indexadores que de otro modo serían inaccesibles para herramientas automatizadas.
Buscar & Estadísticas
Realice búsquedas manuales en todos los indexadores simultáneamente y revise los recuentos de consultas por indexador, las tasas de captura y el historial de rendimiento desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar Prowlarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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