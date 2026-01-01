Prowlarr es el centro de indexadores para el ecosistema de automatización de medios arr. En lugar de configurar cada tracker y proveedor de Usenet por separado en Sonarr, Radarr, Lidarr y Readarr, los agregás una sola vez en Prowlarr y este sincroniza la configuración automáticamente con cada app conectada. Con soporte para más de 500 indexadores, monitoreo de estado integrado e integración con Flaresolverr para sitios protegidos por Cloudflare, Prowlarr elimina el mantenimiento repetitivo que implica un stack de medios multi-app.

Ejecutar Prowlarr en un VPS asegura verificaciones de estado de indexadores 24/7 y sincronización instantánea en todas tus apps de medios, con velocidades de red empresariales para resultados de búsqueda rápidos y almacenamiento persistente que protege tus credenciales de trackers privados y definiciones de indexadores personalizadas.