Implementá ITFlow con instalación en 1 clic.
Plataforma PSA de código abierto para MSPs que cubre documentación de TI, gestión de tickets, facturación y gestión de clientes en un solo sistema.
Elegí un plan VPS para ITFlow
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ITFlow
ITFlow es una plataforma de Automatización de Servicios Profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para Proveedores de Servicios Gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y el monitoreo de infraestructura en un único sistema autoalojado, eliminando el conjunto disperso de herramientas separadas que la mayoría de los MSPs utilizan para sus operaciones diarias.
Alojar ITFlow en un VPS le da a tu negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores de SaaS de terceros. Al primer acceso, un asistente de configuración te guía para crear el perfil de tu empresa y la cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.
Funciones principales de ITFlow
Centro de documentación de TI
Centralizá los activos de clientes, credenciales, dominios, certificados SSL y documentación de red en una base de conocimiento estructurada y consultable.
Gestión de tickets y mesa de ayuda
Gestioná los tickets de soporte desde la creación hasta la resolución con procesamiento de emails a tickets, seguimiento de SLA y registro del tiempo de los técnicos.
Facturación y facturas
Generá presupuestos, enviá facturas, registrá gastos y monitoreá los ingresos desde un panel de contabilidad integrado, sin necesidad de una herramienta de facturación aparte.
Alertas de dominio y SSL
Monitorea automáticamente las fechas de vencimiento de los dominios de clientes y los certificados SSL, y envía alertas antes de que las renovaciones se vuelvan críticas.
Portal del cliente
Los clientes inician sesión en un portal de autoservicio de marca para ver sus tickets abiertos, documentos compartidos y facturas.
Seguimiento de proveedores y licencias
Registrá las licencias de software, los contactos de proveedores y las fechas de renovación junto con los activos del cliente a los que pertenecen.
¿Por qué ejecutar ITFlow en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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