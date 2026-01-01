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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con ITFlow

ITFlow es una plataforma de Automatización de Servicios Profesionales (PSA) gratuita y de código abierto, diseñada específicamente para Proveedores de Servicios Gestionados. Consolida la documentación de TI, la gestión de tickets de soporte, la facturación, la gestión de clientes y el monitoreo de infraestructura en un único sistema autoalojado, eliminando el conjunto disperso de herramientas separadas que la mayoría de los MSPs utilizan para sus operaciones diarias.

Alojar ITFlow en un VPS le da a tu negocio la propiedad total de cada registro de cliente, credencial y documento financiero, sin tarifas de licencia por técnico ni datos retenidos por proveedores de SaaS de terceros. Al primer acceso, un asistente de configuración te guía para crear el perfil de tu empresa y la cuenta de administrador antes de que el sistema se abra para el trabajo con clientes.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de ITFlow

Centro de documentación de TI

Centralizá los activos de clientes, credenciales, dominios, certificados SSL y documentación de red en una base de conocimiento estructurada y consultable.

Gestión de tickets y mesa de ayuda

Gestioná los tickets de soporte desde la creación hasta la resolución con procesamiento de emails a tickets, seguimiento de SLA y registro del tiempo de los técnicos.

Facturación y facturas

Generá presupuestos, enviá facturas, registrá gastos y monitoreá los ingresos desde un panel de contabilidad integrado, sin necesidad de una herramienta de facturación aparte.

Alertas de dominio y SSL

Monitorea automáticamente las fechas de vencimiento de los dominios de clientes y los certificados SSL, y envía alertas antes de que las renovaciones se vuelvan críticas.

Portal del cliente

Los clientes inician sesión en un portal de autoservicio de marca para ver sus tickets abiertos, documentos compartidos y facturas.

Seguimiento de proveedores y licencias

Registrá las licencias de software, los contactos de proveedores y las fechas de renovación junto con los activos del cliente a los que pertenecen.

¿Por qué ejecutar ITFlow en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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