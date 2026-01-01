Implementá Percona PMM en una instalación de un solo clic.
Plataforma de monitoreo y gestión de bases de datos de código abierto compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y más.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) es una plataforma gratuita de código abierto diseñada específicamente para la observabilidad de bases de datos. Recopila métricas, análisis de consultas y datos de rendimiento de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL, y luego muestra todo en dashboards de Grafana preconfigurados con un análisis detallado por consulta. PMM incluye un motor de análisis de consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planes de ejecución y rastrea las huellas de las consultas a lo largo del tiempo, brindando a los DBAs la visibilidad que necesitan para ajustar el rendimiento sin herramientas de terceros.
Alojar PMM en tu propio VPS mantiene las credenciales sensibles de la base de datos y los datos de consulta completamente dentro de tu propia infraestructura. No hay tarifas por host, ni cargos por egreso de la nube, ni dependencia de un proveedor, solo control total sobre los períodos de retención, los umbrales de alerta y la personalización del dashboard.
Funciones principales de Percona PMM
Soporte multi-base de datos
Monitoreá MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL desde una única interfaz sin desplegar pilas de monitoreo separadas por tipo de base de datos.
Analítica de consultas
Identificá y analizá las consultas más lentas y que más recursos consumen, con desgloses del plan de ejecución y seguimiento histórico de huellas dactilares.
Paneles de control prediseñados
Decenas de paneles de Grafana vienen listos para usar, que cubren aspectos internos de InnoDB, el retraso de replicación, el oplog de MongoDB y la actividad de vacuum de PostgreSQL.
Alertas integradas
Definí alertas basadas en umbrales para retraso de replicación, utilización de disco, consultas lentas y saturación de conexiones con Percona Alerting integrado.
Asesores en amenazas de seguridad
Las verificaciones de seguridad automatizadas de la base de datos señalan riesgos de configuración como la falta de autenticación, contraseñas débiles y las interfaces de administración expuestas.
Control de retención de datos
Configure los períodos de retención y la resolución de las métricas de forma independiente para equilibrar el uso del almacenamiento con la granularidad que necesita para la planificación de la capacidad.
¿Por qué ejecutar Percona PMM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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