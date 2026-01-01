Implementá Agenta con instalación en un clic.
Plataforma LLMOps de código abierto que combina ingeniería de prompts, evaluación y observabilidad en un único espacio de trabajo unificado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Agenta
Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para implementar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la usan para iterar sobre prompts en un entorno de pruebas lado a lado, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con total observabilidad — todo desde la misma interfaz.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los prompts, los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que controlás. No hay tarifas por asiento, ni cuotas de tokens en los rastreos, y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.
Funciones principales de Agenta
Laboratorio de prompts
Compará prompts lado a lado entre modelos y parámetros en un entorno visual interactivo, luego promocioná las variantes ganadoras a configuraciones versionadas.
Evaluación automatizada
Ejecutá prompts contra conjuntos de prueba usando evaluadores integrados o código personalizado para calificar la exactitud, similitud y regresiones antes de implementar.
Observabilidad de LLM
Rastree cada solicitud a través de spans anidados con métricas completas de entrada, salida, latencia y costo para cualquier proveedor o framework de LLM.
Versionado de prompts
Gestioná las configuraciones de prompts como artefactos versionados con entornos, reversiones y un registro que desacopla los prompts del código de la aplicación.
Framework agnóstico
Los SDK y el rastreo compatible con OpenTelemetry se integran con LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic y cualquier otra pila de LLM.
¿Por qué ejecutar Agenta en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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