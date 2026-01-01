ChiefOnboarding es una plataforma de onboarding de empleados gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de RRHH y a los gerentes a automatizar todo el recorrido del nuevo empleado, desde las listas de verificación previas a la incorporación hasta el aprovisionamiento de cuentas y la asignación de tareas. Los nuevos empleados pueden completar su onboarding a través de un portal web o directamente mediante un bot de Slack, haciendo que el proceso se sienta natural, sin importar dónde trabajen.

Autoalojar ChiefOnboarding en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Soporta múltiples idiomas y zonas horarias, lo que lo hace práctico para equipos distribuidos e internacionales.