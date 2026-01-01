Implementá ChiefOnboarding con instalación en un clic.
Plataforma de incorporación de empleados de código abierto que automatiza los flujos de trabajo de RRHH y las integraciones con Slack para nuevos ingresos.
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Lo que podés crear con ChiefOnboarding
ChiefOnboarding es una plataforma de onboarding de empleados gratuita y de código abierto que ayuda a los equipos de RRHH y a los gerentes a automatizar todo el recorrido del nuevo empleado, desde las listas de verificación previas a la incorporación hasta el aprovisionamiento de cuentas y la asignación de tareas. Los nuevos empleados pueden completar su onboarding a través de un portal web o directamente mediante un bot de Slack, haciendo que el proceso se sienta natural, sin importar dónde trabajen.
Autoalojar ChiefOnboarding en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un proveedor. Soporta múltiples idiomas y zonas horarias, lo que lo hace práctico para equipos distribuidos e internacionales.
Funciones principales de ChiefOnboarding
Flujos de trabajo automatizados
Activar tareas, recordatorios y aprovisionamiento de cuentas automáticamente en función de los hitos de incorporación y los plazos configurables.
Integración de bot de Slack
Los recién contratados pueden completar tareas y acceder a recursos directamente dentro de Slack sin cambiar a un portal web separado.
Secuencias de pre-embarque
Iniciá el proceso de onboarding antes del primer día con checklists de pre-onboarding automatizados y comunicaciones de bienvenida.
Soporte multilenguaje
Atienda a equipos distribuidos e internacionales con soporte integrado para múltiples idiomas y programación con reconocimiento de zonas horarias.
Seguimiento de tareas y recursos
Asigná tareas, compartí documentos y monitoreá la finalización a lo largo de todo el proceso de incorporación desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar ChiefOnboarding en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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