Implementá Memgraph con instalación en un clic.
Base de datos de grafos en memoria de alto rendimiento diseñada para análisis en tiempo real en datos conectados, flujos de trabajo de IA y pipelines de streaming.
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Lo que podés crear con Memgraph
Memgraph es una base de datos de grafos en memoria diseñada para recorridos en tiempo real en grandes conjuntos de datos interconectados. Es totalmente compatible con Cypher, lo que la convierte en un reemplazo directo para las consultas de Neo4j, al tiempo que ofrece una latencia significativamente menor en cargas de trabajo de streaming y basadas en eventos. La biblioteca MAGE incluida añade más de 50 módulos de algoritmos de grafos (PageRank, detección de comunidades, rutas más cortas y más) que se ejecutan de forma nativa dentro de la base de datos sin necesidad de frameworks externos.
Esta implementación combina Memgraph con Memgraph Lab, una interfaz visual de consulta basada en navegador para escribir consultas Cypher, explorar la estructura de grafos y ejecutar experimentos de algoritmos. Ejecutar ambos en tu propio VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la retención de datos y las políticas de acceso, sin precios de nube por nodo ni restricciones de proveedor.
Funciones principales de Memgraph
Rendimiento en memoria
Los datos del grafo se almacenan completamente en la RAM, lo que permite recorridos en sub-milisegundos y respuestas a consultas en tiempo real, incluso en conjuntos de datos profundamente conectados.
Compatibilidad con Cypher
El soporte completo de openCypher significa que las consultas, controladores y herramientas existentes de Neo4j migran con cambios mínimos en la sintaxis de la consulta.
Biblioteca de Algoritmos MAGE
Más de 50 algoritmos de grafos incorporados — PageRank, centralidad de intermediación, detección de comunidades, predicción de enlaces — se ejecutan como módulos de consulta nativos sin pipelines externos.
Memgraph Lab UI
Interfaz visual basada en navegador para escribir y ejecutar consultas Cypher, inspeccionar la topología del grafo y explorar los resultados de algoritmos de forma interactiva.
Ingesta de datos en streaming
Las integraciones nativas de Kafka y Pulsar permiten actualizaciones continuas de gráficos a partir de flujos de eventos, sin pipelines ETL por lotes ni conectores externos.
GraphRAG y Memoria de IA
La memoria y recuperación estructuradas en grafos aumentan las aplicaciones de LLM con un contexto consciente de las relaciones, lo que permite respuestas más precisas en agentes de IA y chatbots.
¿Por qué ejecutar Memgraph en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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