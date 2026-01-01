Implementá MLflow con una instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto para el seguimiento de experimentos de ML, la gestión de modelos y el monitoreo de aplicaciones LLM en producción.
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Lo que podés crear con MLflow
MLflow es la plataforma de ingeniería de IA de código abierto más grande, con más de 60 millones de descargas mensuales. Cubre el ciclo de vida completo del machine learning: registro de parámetros y métricas de experimentos, comparación de ejecuciones entre configuraciones, registro de modelos para el deploy y gestión de su progresión a través de entornos de staging y producción. Con soporte nativo de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain y docenas de otros frameworks de ML a través de autologging, requiere cambios mínimos en el código para adoptarlo.
La versión 3 expande MLflow a la era de los LLM con trazado distribuido basado en OpenTelemetry para agentes y llamadas a LLM, evaluación sistemática con más de 50 jueces integrados, un registro de prompts con seguimiento completo de linaje y un AI Gateway que enruta el tráfico a través de OpenAI, Anthropic y otros proveedores con limitación de velocidad y controles de costos. El autoalojamiento mantiene todos los rastros, artefactos y metadatos del modelo en la infraestructura que vos controlás.
Funciones principales de MLflow
Seguimiento de experimentos
Registrá parámetros, métricas, etiquetas y artefactos para cada ejecución de entrenamiento. Compará experimentos uno al lado del otro para identificar la mejor configuración del modelo.
Registro de Modelos
Gestioná centralizadamente modelos de ML en entornos de staging y producción con historial de versiones, flujos de trabajo de aprobación y controles de acceso a nivel de equipo.
LLM y Rastreo de Agentes
Capturá trazas completas basadas en OpenTelemetry de cada llamada a LLM y paso de agente. Depurá la latencia, los costos de tokens y la calidad de salida en producción.
Evaluación de LLM
Realice evaluaciones sistemáticas utilizando más de 50 métricas incorporadas y jueces LLM. Monitoree las regresiones de calidad antes de que lleguen a los usuarios en producción.
Registro de Indicaciones
Versioná, testeá y desplegá prompts con seguimiento completo del linaje. Optimizá automáticamente los prompts usando algoritmos de última generación para mejorar el rendimiento de las tareas.
Gateway de IA
Enrutá las solicitudes de LLM a través de OpenAI, Anthropic y otros proveedores mediante una API unificada compatible con OpenAI, con limitación de tasa y controles de costos.
¿Por qué ejecutar MLflow en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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