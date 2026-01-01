MLflow es la plataforma de ingeniería de IA de código abierto más grande, con más de 60 millones de descargas mensuales. Cubre el ciclo de vida completo del machine learning: registro de parámetros y métricas de experimentos, comparación de ejecuciones entre configuraciones, registro de modelos para el deploy y gestión de su progresión a través de entornos de staging y producción. Con soporte nativo de PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain y docenas de otros frameworks de ML a través de autologging, requiere cambios mínimos en el código para adoptarlo.

La versión 3 expande MLflow a la era de los LLM con trazado distribuido basado en OpenTelemetry para agentes y llamadas a LLM, evaluación sistemática con más de 50 jueces integrados, un registro de prompts con seguimiento completo de linaje y un AI Gateway que enruta el tráfico a través de OpenAI, Anthropic y otros proveedores con limitación de velocidad y controles de costos. El autoalojamiento mantiene todos los rastros, artefactos y metadatos del modelo en la infraestructura que vos controlás.