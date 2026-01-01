FlareSolverr es un servidor proxy especializado que utiliza Chromium sin interfaz gráfica (headless) para resolver automáticamente desafíos de JavaScript, CAPTCHAs y otros mecanismos de protección anti-bot impuestos por Cloudflare y DDoS-GUARD. Expone una API HTTP simple que herramientas como Jackett y Prowlarr invocan para acceder a sitios protegidos sin intervención manual.

Alojar FlareSolverr en tu VPS garantiza recursos dedicados para operaciones de navegador sin interfaz gráfica, disponibilidad 24/7 para tu stack de automatización de medios y mejores tasas de éxito en los desafíos de Cloudflare en comparación con IPs residenciales que tienen más probabilidades de ser marcadas o limitadas.