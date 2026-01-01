Implementá FlareSolverr con instalación en un clic.
Servidor proxy que elude automáticamente la protección de Cloudflare y DDoS-GUARD para web scraping y herramientas de automatización de medios.
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Lo que podés crear con FlareSolverr
FlareSolverr es un servidor proxy especializado que utiliza Chromium sin interfaz gráfica (headless) para resolver automáticamente desafíos de JavaScript, CAPTCHAs y otros mecanismos de protección anti-bot impuestos por Cloudflare y DDoS-GUARD. Expone una API HTTP simple que herramientas como Jackett y Prowlarr invocan para acceder a sitios protegidos sin intervención manual.
Alojar FlareSolverr en tu VPS garantiza recursos dedicados para operaciones de navegador sin interfaz gráfica, disponibilidad 24/7 para tu stack de automatización de medios y mejores tasas de éxito en los desafíos de Cloudflare en comparación con IPs residenciales que tienen más probabilidades de ser marcadas o limitadas.
Funciones principales de FlareSolverr
Evasión de Cloudflare
Resuelve automáticamente los desafíos JS de Cloudflare y las verificaciones de integridad del navegador para que las herramientas posteriores puedan acceder a sitios protegidos sin manejo manual.
API HTTP simple
Expone un endpoint REST sencillo que cualquier aplicación puede llamar para enrutar solicitudes a través del proxy de resolución de desafíos con un esfuerzo de integración mínimo.
Gestión de Sesiones
Mantiene sesiones persistentes del navegador con almacenamiento de cookies para que las solicitudes repetidas al mismo sitio eviten resolver desafíos innecesariamente.
Chromium sin cabeza
Utiliza un motor de navegador real para resolver desafíos que bloquean a los clientes HTTP básicos, logrando mayores tasas de éxito contra los sistemas modernos de detección de bots.
Array compatible con pila
Soportado de forma nativa por Jackett, Prowlarr y otras herramientas de automatización de medios como una opción de proxy de primera clase para indexadores protegidos por Cloudflare.
¿Por qué ejecutar FlareSolverr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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