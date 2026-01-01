Implementá NoteDiscovery con un clic.
Base de conocimiento Markdown autoalojada con vista de grafo, retroenlaces e integración de IA incorporada a través de MCP.
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Lo que podés crear con NoteDiscovery
NoteDiscovery es una aplicación liviana y autoalojada para tomar notas y base de conocimiento que almacena todo el contenido como archivos markdown de texto plano en el disco — sin base de datos, sin servicios externos, sin dependencia de un proveedor. El editor es compatible con vista previa en vivo, matemáticas LaTeX, diagramas Mermaid, bloques de código con resaltado de sintaxis y guardado automático. Una vista de gráfico interactiva visualiza las conexiones entre notas a través de wikilinks, y un panel de retroenlaces muestra qué notas hacen referencia a la actual — el flujo de trabajo de pensamiento conectado que hace populares herramientas como Obsidian, disponible completamente en tu propio servidor.
Un servidor MCP (Model Context Protocol) integrado permite a asistentes de IA como Claude y Cursor consultar y actualizar tus notas directamente, convirtiendo a NoteDiscovery en una de las pocas apps de notas autoalojadas con integración nativa de agentes de IA lista para usar.
Funciones principales de NoteDiscovery
Vista de grafo y vínculos de retroceso
Visualizá las conexiones entre notas como un gráfico interactivo y mirá qué notas hacen referencia a la actual — lo que facilita la navegación por una base de conocimientos en crecimiento.
Servidor MCP integrado
El soporte para el Protocolo de Contexto de Modelo Nativo permite que asistentes de IA como Claude y Cursor lean y escriban tus notas directamente, sin plugins adicionales ni configuración.
Editor de Markdown enriquecido
Vista previa en vivo, renderizado de ecuaciones LaTeX, diagramas Mermaid, resaltado de sintaxis para más de 50 lenguajes y edición con paneles divididos en una única interfaz basada en navegador.
Compartir notas públicas
Generá una URL compartible protegida por token con código QR para cualquier nota, así podés compartir páginas individuales sin exponer toda la base de conocimientos.
Soporte para dibujo y medios
Incrustá imágenes, audio, video y PDFs con vista previa en línea, y creá bocetos en la aplicación guardados como archivos PNG junto a tus notas de markdown.
¿Por qué ejecutar NoteDiscovery en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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