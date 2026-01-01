Implementá Quasarr en un solo clic.
Puente de JDownloader que expone un indexador Newznab y un cliente de descarga SABnzbd para todo el stack de medios Arr.
Elegí un plan VPS para Quasarr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Quasarr
Quasarr es un servicio liviano de Python que simula ser tanto un indexador de Newznab como un cliente de descarga de SABnzbd, y luego despacha cada descarga a JDownloader 2 a través de su API en la nube My JDownloader. El resultado es un puente sin interrupciones que permite a Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr y Magazarr buscar y descargar desde hosters de un solo clic sin necesidad de tocar Usenet o BitTorrent reales.
Alojar Quasarr en un VPS lo mantiene en línea las 24 horas, junto con JDownloader, e incluye un flujo de descifrado de CAPTCHA incorporado para enlaces protegidos. Los patrocinadores activos de GitHub pueden conectar SponsorsHelper para resolver CAPTCHAs automáticamente.
Funciones principales de Quasarr
JDownloader puente
Reenvía cada descarga de Radarr, Sonarr, Lidarr y Magazarr directamente a JDownloader 2 a través de la API en la nube de My JDownloader.
Indexador Newznab
Quasarr expone un endpoint de búsqueda compatible con Newznab para que el stack Arr pueda encontrar lanzamientos en hosters de un solo clic compatibles usando IDs de IMDb o consultas de texto.
Emulación de cliente SABnzbd
Actúa como un cliente de descarga de SABnzbd para que Radarr, Sonarr y Lidarr puedan poner en cola, monitorear e importar descargas completadas sin ningún cambio en su flujo de trabajo.
Desencriptación de CAPTCHA
La desencriptación de enlaces integrada maneja lanzamientos protegidos por CAPTCHA, con scripts opcionales de Tampermonkey e integración de SponsorsHelper para la resolución automática.
Control de categoría y espejos
Las listas blancas por categoría para nombres de host y espejos de descarga mantienen tu biblioteca en las fuentes en las que confiás sin cambiar la configuración de Arr.
Notificaciones y autenticación
Las notificaciones opcionales de Discord y Telegram, más la autenticación basada en formularios o HTTP Basic, protegen la interfaz de usuario web y te mantienen al tanto.
¿Por qué ejecutar Quasarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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