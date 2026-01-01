Hasta un 69% de descuento en Gerrit

Implementá Gerrit con instalación en un clic.

Plataforma de revisión de código de nivel empresarial, confiada por Android, Chromium y los principales proyectos de código abierto a nivel mundial.

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VPS gestionado por IA
ARS17.299/mes
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Implementá Gerrit con instalación en un clic.

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Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
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KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
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Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
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16 GB de RAM
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67% off
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ARS48.299/mes
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32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
61% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Gerrit

Gerrit is an open-source, web-based code review system built on top of Git. Every change is submitted as a patch set — a versioned unit of review — which teammates evaluate through inline comments, vote approvals, and configurable submit rules before it can be merged. Originally created at Google and used by Android, Chromium, and Qt, Gerrit brings structured review discipline to any engineering team.

Self-hosting Gerrit on your own VPS gives you complete control over repositories, access permissions, and code review workflows. With first-user-becomes-admin bootstrap, fine-grained per-project access rules, and a plugin ecosystem of over 100 extensions, it is built for teams that need audit trails and strict code quality gates without relying on third-party platforms.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Gerrit

Flujo de trabajo de revisión basado en parches

Cada cambio de código se envía como un conjunto de parches versionado, lo que proporciona a los revisores una visión clara de cada iteración y el historial de revisiones completo.

Permisos granulares

Definí reglas de acceso por proyecto, por rama y por acción para individuos y grupos, incluyendo force-push y derechos de envío.

Comentarios de código en línea

Dejá comentarios en líneas de código específicas y respondé en línea, manteniendo las discusiones de revisión directamente vinculadas al código al que hacen referencia.

Integración de CI/CD

Active Jenkins, Zuul o cualquier sistema de CI automáticamente en nuevos conjuntos de parches a través de webhooks y la API de Events Stream integrada.

Ecosistema de plugins

Extendé Gerrit con más de 100 plugins de la comunidad para autenticación LDAP, métricas, notificaciones y flujos de trabajo de revisión personalizados.

Gestión multirrepositorio

Gestioná y revisá los cambios en múltiples repositorios de Git desde una única instancia con control de acceso unificado y registros de auditoría.

¿Por qué ejecutar Gerrit en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

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