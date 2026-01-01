Implementá Gerrit con instalación en un clic.
Plataforma de revisión de código de nivel empresarial, confiada por Android, Chromium y los principales proyectos de código abierto a nivel mundial.
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Lo que podés crear con Gerrit
Gerrit is an open-source, web-based code review system built on top of Git. Every change is submitted as a patch set — a versioned unit of review — which teammates evaluate through inline comments, vote approvals, and configurable submit rules before it can be merged. Originally created at Google and used by Android, Chromium, and Qt, Gerrit brings structured review discipline to any engineering team.
Self-hosting Gerrit on your own VPS gives you complete control over repositories, access permissions, and code review workflows. With first-user-becomes-admin bootstrap, fine-grained per-project access rules, and a plugin ecosystem of over 100 extensions, it is built for teams that need audit trails and strict code quality gates without relying on third-party platforms.
Funciones principales de Gerrit
Flujo de trabajo de revisión basado en parches
Cada cambio de código se envía como un conjunto de parches versionado, lo que proporciona a los revisores una visión clara de cada iteración y el historial de revisiones completo.
Permisos granulares
Definí reglas de acceso por proyecto, por rama y por acción para individuos y grupos, incluyendo force-push y derechos de envío.
Comentarios de código en línea
Dejá comentarios en líneas de código específicas y respondé en línea, manteniendo las discusiones de revisión directamente vinculadas al código al que hacen referencia.
Integración de CI/CD
Active Jenkins, Zuul o cualquier sistema de CI automáticamente en nuevos conjuntos de parches a través de webhooks y la API de Events Stream integrada.
Ecosistema de plugins
Extendé Gerrit con más de 100 plugins de la comunidad para autenticación LDAP, métricas, notificaciones y flujos de trabajo de revisión personalizados.
Gestión multirrepositorio
Gestioná y revisá los cambios en múltiples repositorios de Git desde una única instancia con control de acceso unificado y registros de auditoría.
¿Por qué ejecutar Gerrit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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