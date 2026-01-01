Implementá RustDesk en un clic.
Servidor de escritorio remoto de código abierto que te da control total sobre el acceso remoto seguro sin tarifas de suscripción ni enrutamiento de datos a través de terceros.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con RustDesk
RustDesk es una plataforma de escritorio remoto de código abierto construida en Rust, que ofrece una alternativa autoalojada a TeamViewer y AnyDesk sin límites de uso, restricciones de puestos o costos de licencia recurrentes. Despliega dos componentes de servidor — hbbs para la gestión de conexiones y hbbr para el reenvío (relay) — lo que permite conexiones directas peer-to-peer con un fallback automático cuando los firewalls impiden el enrutamiento directo.
Alojar el servidor RustDesk por cuenta propia significa que tus sesiones de acceso remoto nunca se enrutan a través de infraestructura de terceros. Las claves de cifrado, los registros de conexión y las políticas de acceso permanecen bajo tu control, lo que lo hace adecuado para equipos de TI con estrictos requisitos de cumplimiento.
Funciones principales de RustDesk
Sin Tasas de Suscripción
Elimina los costos de licencia por puesto, típicos de las soluciones comerciales de escritorio remoto, lo que lo hace económico para equipos en crecimiento.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las sesiones remotas están encriptadas, con claves criptográficas almacenadas en tu propio servidor en lugar de un proveedor comercial.
Clientes multiplataforma
Las apps cliente están disponibles para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, permitiendo el acceso remoto desde prácticamente cualquier dispositivo.
P2P con Relay de contingencia
Establece conexiones directas punto a punto para un rendimiento óptimo, volviendo automáticamente a la retransmisión cuando NAT o los firewalls intervienen.
Acceso desatendido
Soporta sesiones remotas desatendidas para la administración de servidores y mantenimiento fuera de horario sin requerir la presencia de alguien en la máquina remota.
¿Por qué ejecutar RustDesk en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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