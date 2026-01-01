RustDesk es una plataforma de escritorio remoto de código abierto construida en Rust, que ofrece una alternativa autoalojada a TeamViewer y AnyDesk sin límites de uso, restricciones de puestos o costos de licencia recurrentes. Despliega dos componentes de servidor — hbbs para la gestión de conexiones y hbbr para el reenvío (relay) — lo que permite conexiones directas peer-to-peer con un fallback automático cuando los firewalls impiden el enrutamiento directo.

Alojar el servidor RustDesk por cuenta propia significa que tus sesiones de acceso remoto nunca se enrutan a través de infraestructura de terceros. Las claves de cifrado, los registros de conexión y las políticas de acceso permanecen bajo tu control, lo que lo hace adecuado para equipos de TI con estrictos requisitos de cumplimiento.