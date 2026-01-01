Tianji es un centro de información todo en uno de código abierto que reúne análisis de sitios web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor bajo una única interfaz. En lugar de gestionar herramientas separadas para cada necesidad, Tianji te permite rastrear métricas de visitantes, monitorear si tus servicios están accesibles y reportar la salud de tus servidores — todo desde un único panel de control con un sistema de notificación unificado.

Diseñado tanto para equipos como para operadores individuales, Tianji soporta acceso multiusuario con permisos basados en roles y restringe los nuevos registros por defecto para que solo los usuarios invitados puedan unirse. Una OpenAPI integrada proporciona acceso programático a todos los datos. El autoalojamiento mantiene tus datos de análisis y monitoreo en tu propia infraestructura, lejos de plataformas de terceros.