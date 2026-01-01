Implementá Tianji con instalación en un clic.
Hub de insights todo en uno de código abierto que combina analíticas web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor en un único panel de control.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Tianji
Tianji es un centro de información todo en uno de código abierto que reúne análisis de sitios web, monitoreo de tiempo de actividad y seguimiento del estado del servidor bajo una única interfaz. En lugar de gestionar herramientas separadas para cada necesidad, Tianji te permite rastrear métricas de visitantes, monitorear si tus servicios están accesibles y reportar la salud de tus servidores — todo desde un único panel de control con un sistema de notificación unificado.
Diseñado tanto para equipos como para operadores individuales, Tianji soporta acceso multiusuario con permisos basados en roles y restringe los nuevos registros por defecto para que solo los usuarios invitados puedan unirse. Una OpenAPI integrada proporciona acceso programático a todos los datos. El autoalojamiento mantiene tus datos de análisis y monitoreo en tu propia infraestructura, lejos de plataformas de terceros.
Funciones principales de Tianji
Métricas del sitio web
Registrá las visitas a la página, los visitantes únicos, las fuentes de referencia y los parámetros UTM sin depender de Google Analytics ni enviar datos a terceros.
Monitoreo de disponibilidad
Verificá continuamente si tus sitios web y APIs están accesibles y recibí una alerta inmediatamente cuando un servicio se caiga.
Seguimiento del estado del servidor
Instalá el reportero ligero de Tianji en cualquier servidor para transmitir métricas de CPU, memoria, disco y red de vuelta a tu panel de control.
Notificaciones inteligentes
Enviá alertas por tiempo de inactividad y problemas del servidor a Telegram, Slack, correo electrónico, webhooks y otros canales desde una única configuración.
Acceso a OpenAPI
Una API REST completamente documentada te permite consultar datos de análisis y monitoreo programáticamente para paneles personalizados o integraciones.
¿Por qué ejecutar Tianji en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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