Docmost es una alternativa moderna y de código abierto a Notion y Confluence, diseñada para equipos que necesitan edición colaborativa en tiempo real sin las desventajas de privacidad de las plataformas alojadas en la nube. Múltiples usuarios pueden editar la misma página simultáneamente con sincronización sin conflictos, mientras que los espacios proporcionan una clara separación entre equipos, proyectos o departamentos.

Autoalojar Docmost en tu propio VPS significa que tu documentación interna, decisiones arquitectónicas y contenido sensible de la base de conocimientos nunca abandonan tu infraestructura. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que exige la edición colaborativa, con almacenamiento persistente que protege tu documentación incluso después de las actualizaciones.