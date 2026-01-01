Implementá Docmost con instalación en un clic.
Plataforma wiki colaborativa de código abierto con coedición en tiempo real, diagramas y espacios de equipo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Docmost
Docmost es una alternativa moderna y de código abierto a Notion y Confluence, diseñada para equipos que necesitan edición colaborativa en tiempo real sin las desventajas de privacidad de las plataformas alojadas en la nube. Múltiples usuarios pueden editar la misma página simultáneamente con sincronización sin conflictos, mientras que los espacios proporcionan una clara separación entre equipos, proyectos o departamentos.
Autoalojar Docmost en tu propio VPS significa que tu documentación interna, decisiones arquitectónicas y contenido sensible de la base de conocimientos nunca abandonan tu infraestructura. La base de datos PostgreSQL y la caché Redis incluidas ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que exige la edición colaborativa, con almacenamiento persistente que protege tu documentación incluso después de las actualizaciones.
Funciones principales de Docmost
Coedición en tiempo real
Varios miembros del equipo pueden editar la misma página simultáneamente con una sincronización sin conflictos que se siente instantánea y natural.
Diagramación integrada
Draw.io, Excalidraw y Mermaid están disponibles directamente en el editor, así la documentación visual permanece junto al contenido escrito.
Organización basada en el espacio
Separar contenido por equipo, proyecto o departamento con espacios individuales, cada uno con sus propios miembros y configuraciones de permisos.
Permisos granulares
Los grupos de usuarios y los controles de acceso a nivel de página te permiten compartir el contenido adecuado con las personas adecuadas en toda tu organización.
Historial de versiones completo
Cada cambio queda registrado, para que puedas revisar revisiones anteriores o restaurar una versión anterior de cualquier página en cualquier momento.
¿Por qué ejecutar Docmost en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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