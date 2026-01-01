Kong es el API gateway de código abierto más implementado a nivel mundial, construido sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de sub-milisegundos a escala. Se ubica delante de tus servicios para manejar la autenticación, el rate limiting, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins — sin modificar el código de tu aplicación.

Ejecutar Kong en tu propio VPS te da control total sobre el tráfico de API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles, sin el costo basado en el uso de los servicios de API gateway administrados. Esta implementación incluye PostgreSQL para persistir la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.