Implementá Kong en un clic.
Gateway de API de código abierto y alto rendimiento para gestionar, proteger y escalar microservicios y APIs.
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Lo que podés crear con Kong
Kong es el API gateway de código abierto más implementado a nivel mundial, construido sobre OpenResty (Nginx + LuaJIT) para una latencia de sub-milisegundos a escala. Se ubica delante de tus servicios para manejar la autenticación, el rate limiting, el enrutamiento de tráfico y la observabilidad a través de un rico ecosistema de más de 50 plugins — sin modificar el código de tu aplicación.
Ejecutar Kong en tu propio VPS te da control total sobre el tráfico de API, la configuración de plugins y las credenciales sensibles, sin el costo basado en el uso de los servicios de API gateway administrados. Esta implementación incluye PostgreSQL para persistir la configuración de Kong y está lista para la gestión de API en producción desde el momento en que se inicia.
Funciones principales de Kong
Autenticación Centralizada
Aplicar autenticación OAuth 2.0, JWT, claves de API y HMAC en todos los servicios desde un único punto de control.
Limitación de Tasa
Protegé los servicios upstream de picos de tráfico estableciendo límites de tasa de solicitudes por consumidor o globales sin cambios en el código.
Ecosistema de Plugins
Extendé Kong con más de 50 plugins oficiales para registro, caché, transformaciones e integraciones con terceros.
Admin GUI
Gestioná rutas, servicios, consumidores y plugins a través de la interfaz web integrada de Kong Manager en el puerto 8002.
Soporte de múltiples protocolos
Enrute tráfico HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket y TCP a través de una única puerta de enlace con balanceo de carga consciente del protocolo.
¿Por qué ejecutar Kong en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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