Implementá OTOBO con instalación en un clic.
Mesa de ayuda y sistema de tickets de código abierto para la gestión de servicios de TI, soporte al cliente y automatización de procesos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OTOBO
OTOBO es una plataforma de gestión de tickets y servicios totalmente de código abierto y basada en la web, derivada de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Ofrece capacidades de mesa de ayuda de TI de nivel empresarial —colas de tickets, seguimiento de SLA, una base de conocimientos/preguntas frecuentes integrada, flujos de trabajo ITSM y una CMDB— sin costos de licencia ni dependencia de un proveedor. OTOBO soporta comunicación multicanal a través de correo electrónico, teléfono y formularios web, y viene con un motor de automatización basado en reglas que gestiona el enrutamiento, las escaladas y las notificaciones listo para usar.
Alojar OTOBO en tu propio VPS pone todos los datos de tickets, registros de clientes e informes de SLA bajo tu control. Esta plantilla despliega la pila de producción completa: la aplicación web de OTOBO y el demonio en segundo plano, MariaDB para almacenamiento persistente, un nodo dedicado de Elasticsearch para una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets, y Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y el rendimiento.
Funciones principales de OTOBO
Ticketing multicanal
Recibí y gestioná tickets desde email, formularios web y teléfono en una cola unificada con historial de auditoría completo y conversaciones encadenadas.
SLA y escalamiento
Definí objetivos de respuesta y resolución por cola o cliente, con reglas de escalamiento automático y notificaciones a los agentes cuando se acercan los plazos.
Biblioteca de conocimiento integrada
Publicar artículos de preguntas frecuentes tanto para clientes externos como para agentes internos, reduciendo los tickets repetitivos y acelerando la resolución en el primer contacto.
Poderosa automatización
Utilice los filtros PostMaster incorporados, los disparadores de tickets y los trabajos programados para enrutar automáticamente, responder automáticamente y cerrar tickets automáticamente sin intervención manual.
ITSM y CMDB
Extienda OTOBO con el módulo ITSM para gestionar elementos de configuración, solicitudes de cambio y catálogos de servicios en una CMDB estructurada.
Búsqueda de texto completo
La integración de Elasticsearch ofrece búsqueda instantánea en millones de tickets, notas y archivos adjuntos, manteniendo los tiempos de respuesta de los agentes rápidos a cualquier escala.
¿Por qué ejecutar OTOBO en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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