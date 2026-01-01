OTOBO es una plataforma de gestión de tickets y servicios totalmente de código abierto y basada en la web, derivada de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Ofrece capacidades de mesa de ayuda de TI de nivel empresarial —colas de tickets, seguimiento de SLA, una base de conocimientos/preguntas frecuentes integrada, flujos de trabajo ITSM y una CMDB— sin costos de licencia ni dependencia de un proveedor. OTOBO soporta comunicación multicanal a través de correo electrónico, teléfono y formularios web, y viene con un motor de automatización basado en reglas que gestiona el enrutamiento, las escaladas y las notificaciones listo para usar.

Alojar OTOBO en tu propio VPS pone todos los datos de tickets, registros de clientes e informes de SLA bajo tu control. Esta plantilla despliega la pila de producción completa: la aplicación web de OTOBO y el demonio en segundo plano, MariaDB para almacenamiento persistente, un nodo dedicado de Elasticsearch para una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets, y Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y el rendimiento.