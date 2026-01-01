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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con OxiCloud

OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga y descarga de archivos, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado, todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El entorno de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes de VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.

Alojar OxiCloud por tu cuenta (self-hosting) pone todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que vos controlás, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus archivos. Una capa de compatibilidad opcional con Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten sin necesidad de reconfiguración.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de OxiCloud

Soporte para el cliente de Nextcloud

Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de sincronización de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten a OxiCloud sin necesidad de reinstalarlos o reconfigurarlos.

Bajo consumo de memoria

El entorno de ejecución de Rust + mimalloc utiliza menos de 100 MB en reposo, lo que hace que OxiCloud sea práctico en planes de VPS pequeños donde las pilas de almacenamiento en la nube basadas en PHP agotarían la RAM disponible.

Enlaces para compartir archivos

Generá enlaces públicos para compartir archivos y carpetas para que destinatarios externos puedan descargar contenido sin necesidad de crear una cuenta en tu servidor.

Papelera y recuperación

Los archivos eliminados se mueven a una papelera de reciclaje en lugar de ser eliminados inmediatamente, lo que te da una ventana de recuperación antes de la eliminación permanente.

Reproductor de música integrado

Transmití archivos de audio directamente desde el navegador con soporte para listas de reproducción y metadatos de las pistas — no se requiere un servidor multimedia o plugin separado.

¿Por qué ejecutar OxiCloud en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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