OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga y descarga de archivos, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado, todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El entorno de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes de VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.

Alojar OxiCloud por tu cuenta (self-hosting) pone todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que vos controlás, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus archivos. Una capa de compatibilidad opcional con Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten sin necesidad de reconfiguración.