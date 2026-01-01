Implementá OxiCloud con instalación en un clic.
Almacenamiento en la nube liviano y autoalojado, desarrollado en Rust, con compatibilidad para clientes de escritorio y móviles de Nextcloud.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OxiCloud
OxiCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube de código abierto escrita en Rust, diseñada como una alternativa rápida y eficiente en recursos a Nextcloud y OwnCloud. Ofrece carga y descarga de archivos, gestión de carpetas, uso compartido, búsqueda, papelera y un reproductor de música integrado, todo autoalojado con un backend de PostgreSQL. El entorno de ejecución de Rust mantiene la memoria inactiva muy por debajo de los 100 MB, lo que lo hace práctico en planes de VPS donde una pila basada en PHP sería demasiado pesada.
Alojar OxiCloud por tu cuenta (self-hosting) pone todo el almacenamiento de archivos en una infraestructura que vos controlás, sin cuotas, sin tarifas de suscripción y sin acceso de terceros a tus archivos. Una capa de compatibilidad opcional con Nextcloud permite que los clientes de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten sin necesidad de reconfiguración.
Funciones principales de OxiCloud
Soporte para el cliente de Nextcloud
Una capa de compatibilidad opcional de Nextcloud permite que los clientes de sincronización de escritorio y móviles de Nextcloud existentes se conecten a OxiCloud sin necesidad de reinstalarlos o reconfigurarlos.
Bajo consumo de memoria
El entorno de ejecución de Rust + mimalloc utiliza menos de 100 MB en reposo, lo que hace que OxiCloud sea práctico en planes de VPS pequeños donde las pilas de almacenamiento en la nube basadas en PHP agotarían la RAM disponible.
Enlaces para compartir archivos
Generá enlaces públicos para compartir archivos y carpetas para que destinatarios externos puedan descargar contenido sin necesidad de crear una cuenta en tu servidor.
Papelera y recuperación
Los archivos eliminados se mueven a una papelera de reciclaje en lugar de ser eliminados inmediatamente, lo que te da una ventana de recuperación antes de la eliminación permanente.
Reproductor de música integrado
Transmití archivos de audio directamente desde el navegador con soporte para listas de reproducción y metadatos de las pistas — no se requiere un servidor multimedia o plugin separado.
¿Por qué ejecutar OxiCloud en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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