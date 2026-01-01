Implementá Ryot en 1 clic.
Rastreador autoalojado para el consumo de medios, actividades físicas, libros y hábitos diarios.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ryot
Ryot (Crea Tu Propio Rastreador) es una plataforma de código abierto y autoalojada para rastrear el contenido multimedia que consumís, los entrenamientos que completás, los libros que leés y los hábitos que construís. Obtiene metadatos de fuentes como TMDB, Audible y OpenLibrary para que dediques tiempo a rastrear, no a escribir.
Alojar Ryot en tu propio VPS mantiene todos tus datos personales privados — sin análisis de terceros, sin anuncios y sin riesgo de que un servicio se cierre. Sos dueño de cada registro desde el primer día.
Funciones principales de Ryot
Seguimiento de medios
Registrá películas, series de televisión, anime, manga, podcasts y videojuegos con metadatos automáticos de TMDB, IGDB y más.
Registro de fitness
Registrá tus entrenamientos y ejercicios con series, repeticiones y pesos para seguir tu progreso a lo largo del tiempo.
Seguimiento de libros y audiolibros
Seguí el progreso de lectura y escucha con metadatos obtenidos de OpenLibrary y Audible.
Importación y exportación
Migrá datos desde Goodreads, Trakt, MyAnimeList y otros rastreadores populares con importadores integrados.
Acceso a la API
API GraphQL completa con tokens de acceso de administrador para construir integraciones y automatizaciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar Ryot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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