Ryot (Crea Tu Propio Rastreador) es una plataforma de código abierto y autoalojada para rastrear el contenido multimedia que consumís, los entrenamientos que completás, los libros que leés y los hábitos que construís. Obtiene metadatos de fuentes como TMDB, Audible y OpenLibrary para que dediques tiempo a rastrear, no a escribir.

Alojar Ryot en tu propio VPS mantiene todos tus datos personales privados — sin análisis de terceros, sin anuncios y sin riesgo de que un servicio se cierre. Sos dueño de cada registro desde el primer día.