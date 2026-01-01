Implementá Mattermost con instalación en 1 clic.
Plataforma de mensajería para equipos, de código abierto, con control total de los datos y controles de seguridad de nivel empresarial.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mattermost
Mattermost es una plataforma de colaboración en equipo autoalojada que ofrece mensajería similar a Slack, uso compartido de archivos, llamadas de voz y automatización de flujos de trabajo, sin renunciar al control de tus datos. Diseñada para equipos técnicos y conscientes de la seguridad, soporta canales con hilos, más de 800 integraciones, SSO, LDAP y archivo de cumplimiento listo para usar.
Alojar Mattermost en tu propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, mantiene todos los mensajes y archivos dentro de tu infraestructura y satisface los requisitos de soberanía de datos comunes en entornos gubernamentales, financieros y de salud donde las herramientas solo en la nube no son aceptables.
Funciones principales de Mattermost
Mensajería en hilos
Conversaciones de equipo organizadas en canales persistentes con búsqueda de texto completo en un historial de mensajes ilimitado.
Integraciones potentes
Conectate a más de 800 herramientas, incluyendo GitHub, Jira, Zoom y Jenkins, con webhooks, comandos de barra y un marketplace de plugins.
Voz y Video
Las llamadas de audio y video integradas con pantalla compartida mantienen la colaboración en un solo lugar sin tener que recurrir a herramientas externas.
Seguridad Empresarial
SSO, LDAP, los permisos basados en roles y la exportación de cumplimiento satisfacen estrictos requisitos de seguridad y normativos.
Propiedad total de los datos
Todos los mensajes y archivos residen en tu VPS — sin acceso de proveedores, sin tarifas por usuario y sin dependencia de plataforma.
¿Por qué ejecutar Mattermost en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
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