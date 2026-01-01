Implementá Karaoke Eternal en 1 clic.
Plataforma de fiestas de karaoke autohospedada donde los invitados ponen canciones en la fila desde sus navegadores móviles usando códigos QR.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Karaoke Eternal
Karaoke Eternal es una plataforma de karaoke para fiestas completamente autoalojada que convierte cualquier pantalla en un display de karaoke. Los invitados se unen a una sala escaneando un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de instalar ninguna app. El anfitrión controla la reproducción desde cualquier navegador, mientras que múltiples salas independientes te permiten ejecutar sesiones simultáneas con colas separadas.
Los formatos compatibles incluyen pistas MP3+G con letras CDG, MP3+G comprimidos, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin letras. Los medios y la configuración se almacenan en una base de datos SQLite incrustada sin necesidad de un servicio de base de datos externo. La configuración inicial del administrador se completa en el primer acceso a través de la interfaz web. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu biblioteca de karaoke privada y siempre disponible cada vez que empieza una fiesta.
Funciones principales de Karaoke Eternal
Cola de canciones móvil
Los invitados escanean un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil — sin necesidad de descargar ninguna app ni de crear una cuenta.
Múltiples salas de grupo
Gestioná sesiones de karaoke simultáneas en salas independientes, cada una con su propia cola y reproductor, ideal para grandes locales o eventos.
Soporte de CDG y Video
Reproducí pistas MP3+G sincronizadas con CDG, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin superposiciones de letras.
Actualizaciones de Cola en Vivo
Anfitriones e invitados ven la actualización en tiempo real de la cola en todos los dispositivos conectados a la misma sala.
No se necesita aplicación
Toda la experiencia de karaoke funciona en el navegador — los invitados arman la lista de canciones y los anfitriones gestionan la reproducción sin instalar nada.
¿Por qué ejecutar Karaoke Eternal en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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