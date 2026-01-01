Implementá Mbin con instalación de un clic.
Agregador de enlaces federado autoalojado y plataforma de discusión construida sobre ActivityPub — un fork de Kbin impulsado por la comunidad.
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Lo que podés crear con Mbin
Mbin es un agregador de contenido federado de código abierto que combina el intercambio de enlaces, discusiones en hilos, votaciones y microblogging en una única plataforma. Como un fork de Kbin mantenido por la comunidad, se comunica con ActivityPub de forma nativa, por lo que tu instancia interopera con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni complicaciones adicionales.
Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde vos ponés las reglas, moderás las revistas y guardás cada publicación y voto en una base de datos que te pertenece. No hay una empresa central, no hay publicidad, no hay un feed algorítmico que reorganice las líneas de tiempo y no hay términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.
Funciones principales de Mbin
Federación ActivityPub
El soporte nativo de ActivityPub conecta tu instancia con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y cualquier otro servidor compatible del fediverso.
Revistas e hilos
Organice el contenido en revistas temáticas con comentarios anidados al estilo de Reddit, votación y una experiencia familiar de agregador de enlaces.
Microblogging integrado
Publicá actualizaciones cortas junto con hilos extensos y hacé que ambos lleguen a la misma audiencia federada desde una sola cuenta.
Controles de moderación y federación
Los moderadores por revista, las herramientas de administración a nivel de instancia y las listas de permitidos o bloqueados de la federación te permiten dar forma a la comunidad que querés alojar.
OAuth y REST API
Un servidor OAuth 2.0 de primera clase y una API REST documentada potencian clientes móviles de terceros, bots e integraciones.
De código abierto y liderado por la comunidad
Con licencia AGPL y mantenido por una comunidad activa de colaboradores después de bifurcarse de Kbin — sin dependencia de un único proveedor.
¿Por qué ejecutar Mbin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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