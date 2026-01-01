Mbin es un agregador de contenido federado de código abierto que combina el intercambio de enlaces, discusiones en hilos, votaciones y microblogging en una única plataforma. Como un fork de Kbin mantenido por la comunidad, se comunica con ActivityPub de forma nativa, por lo que tu instancia interopera con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni complicaciones adicionales.

Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde vos ponés las reglas, moderás las revistas y guardás cada publicación y voto en una base de datos que te pertenece. No hay una empresa central, no hay publicidad, no hay un feed algorítmico que reorganice las líneas de tiempo y no hay términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.