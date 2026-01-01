Implementá lo autocontenido con instalación en un clic.
App web minimalista para compartir notas privadas cifradas con controles de caducidad y protección con contraseña.
Elegí un plan VPS para Enclosed
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Enclosed
Adjunta se encuentra una aplicación web de código abierto para enviar notas privadas y cifradas de extremo a extremo. Utilizando las API criptográficas nativas del navegador, cifra el contenido del lado del cliente antes de que llegue al servidor, lo que significa que el host nunca tiene acceso al texto sin cifrar. Las notas pueden configurarse para autodestruirse después de ser leídas una vez o para vencer después de un período de tiempo configurable.
Autoalojar Enclosed en tu VPS garantiza que el almacenamiento de notas cifradas permanezca completamente en tu propia infraestructura. Las organizaciones que manejan credenciales sensibles, claves API o información confidencial obtienen control total sobre la residencia de los datos y pueden aplicar políticas de vencimiento personalizadas sin depender de servicios alojados de terceros.
Funciones principales de Enclosed
Encriptación del lado del cliente
Las notas se cifran en el navegador antes de la transmisión utilizando las API nativas de Web Crypto, por lo que el servidor nunca ve el contenido sin cifrar.
Notas Autodestructivas
Configurá las notas para que expiren después de una sola lectura o de un período de tiempo definido, asegurando que la información sensible no persista más de lo necesario.
Protección de contraseña
Agregá una contraseña opcional a cualquier nota, exigiendo a los destinatarios que se autentiquen antes de que el contenido pueda ser desencriptado y mostrado.
Enlaces compartibles
Cada nota genera una URL única que se puede enviar por correo electrónico, chat o SMS — no se requiere cuenta ni registro para el destinatario.
Implementación Ligera
Un único contenedor con requisitos mínimos de recursos hace que Enclosed sea fácil de ejecutar junto con otros servicios en el mismo VPS.
¿Por qué ejecutar Enclosed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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