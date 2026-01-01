Adjunta se encuentra una aplicación web de código abierto para enviar notas privadas y cifradas de extremo a extremo. Utilizando las API criptográficas nativas del navegador, cifra el contenido del lado del cliente antes de que llegue al servidor, lo que significa que el host nunca tiene acceso al texto sin cifrar. Las notas pueden configurarse para autodestruirse después de ser leídas una vez o para vencer después de un período de tiempo configurable.

Autoalojar Enclosed en tu VPS garantiza que el almacenamiento de notas cifradas permanezca completamente en tu propia infraestructura. Las organizaciones que manejan credenciales sensibles, claves API o información confidencial obtienen control total sobre la residencia de los datos y pueden aplicar políticas de vencimiento personalizadas sin depender de servicios alojados de terceros.