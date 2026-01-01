Implementá GoCD con instalación en un clic.
Servidor de entrega continua de código abierto con potente modelado de pipelines, mapeo de flujo de valor y gestión de dependencias para flujos de trabajo de lanzamiento complejos.
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Lo que podés crear con GoCD
GoCD es un servidor de entrega continua desarrollado por ThoughtWorks que va más allá de la CI básica para modelar el pipeline completo de entrega de software. Su principal fortaleza es la capacidad de definir pipelines complejos con dependencias fan-in y fan-out, permitiendo a los equipos representar exactamente cómo el código se mueve desde el commit hasta la producción a través de múltiples etapas, entornos y vías paralelas.
La vista de Value Stream Map les da a los equipos una visualización en tiempo real de cada build y despliegue a lo largo de todo el pipeline, facilitando la identificación de cuellos de botella y la comprensión del estado de cualquier lanzamiento. GoCD funciona con una arquitectura ligera de servidor y agente, por lo que la capacidad de build se escala simplemente añadiendo más agentes. El autoalojamiento asegura que las configuraciones de tu pipeline, los artefactos y el historial de despliegue permanezcan completamente bajo tu control.
Funciones principales de GoCD
Mapeo de Flujo de Valor
Visualizá cada compilación y despliegue a lo largo de toda la pipeline en tiempo real, haciendo que los cuellos de botella y el estado de la versión sean inmediatamente visibles.
Modelado de pipeline
Modele dependencias complejas de fan-in y fan-out entre pipelines para representar con precisión cómo fluye el código desde el commit hasta la producción.
Ejecución paralela
Ejecutá múltiples etapas y trabajos en paralelo dentro de un pipeline para reducir los tiempos de compilación y maximizar la utilización de la infraestructura.
Escalamiento basado en agentes
Agregar agentes de compilación para escalar la capacidad horizontalmente — cada agente toma trabajos del servidor y los ejecuta de forma independiente.
Pipeline como código
Almacene las configuraciones de la pipeline en su repositorio de git y haga que GoCD sincronice y aplique los cambios automáticamente en cada push.
¿Por qué ejecutar GoCD en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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