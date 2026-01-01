GoCD es un servidor de entrega continua desarrollado por ThoughtWorks que va más allá de la CI básica para modelar el pipeline completo de entrega de software. Su principal fortaleza es la capacidad de definir pipelines complejos con dependencias fan-in y fan-out, permitiendo a los equipos representar exactamente cómo el código se mueve desde el commit hasta la producción a través de múltiples etapas, entornos y vías paralelas.

La vista de Value Stream Map les da a los equipos una visualización en tiempo real de cada build y despliegue a lo largo de todo el pipeline, facilitando la identificación de cuellos de botella y la comprensión del estado de cualquier lanzamiento. GoCD funciona con una arquitectura ligera de servidor y agente, por lo que la capacidad de build se escala simplemente añadiendo más agentes. El autoalojamiento asegura que las configuraciones de tu pipeline, los artefactos y el historial de despliegue permanezcan completamente bajo tu control.