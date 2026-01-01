Implementá Inkscape en un clic.
Editor de gráficos vectoriales gratuito y de código abierto accesible desde cualquier navegador a través de un entorno de escritorio alojado en la nube.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Inkscape
Inkscape es el editor de gráficos vectoriales de código abierto líder para crear logos, íconos, ilustraciones y diagramas técnicos en formato SVG. Esta plantilla ejecuta la aplicación de escritorio completa de Inkscape a través de KasmVNC, haciéndola accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.
Alojar Inkscape en un VPS te brinda un espacio de trabajo de diseño persistente que te acompaña en todos tus dispositivos. Tus extensiones personalizadas, paletas, plantillas y archivos de proyecto están siempre disponibles, y el entorno está protegido con HTTPS y autenticación por contraseña, sin necesidad de VPN ni sincronización de escritorio.
Funciones principales de Inkscape
Escritorio accesible desde el navegador
La aplicación completa de Inkscape se ejecuta en tu navegador a través de KasmVNC, dándote acceso a tu espacio de trabajo de diseño desde cualquier dispositivo.
Edición nativa de SVG
Inkscape trabaja directamente con geometría SVG, por lo que las ilustraciones se escalan a cualquier resolución sin pérdida de calidad — ideal para web e impresión.
Edición avanzada de nodos
Herramientas precisas de manipulación de curvas Bézier y nodos te dan control total sobre los trazados para trabajos detallados de ilustración e íconos.
Extensiones y Scripts
Cientos de extensiones integradas y de la comunidad permiten la automatización, efectos personalizados e integraciones de flujo de trabajo directamente dentro de Inkscape.
Workspace Persistente
Los archivos de proyecto, fuentes, paletas y preferencias persisten entre sesiones en un volumen de Docker con nombre, sobreviviendo a los reinicios y actualizaciones del contenedor.
¿Por qué ejecutar Inkscape en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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