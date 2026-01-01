Inkscape es el editor de gráficos vectoriales de código abierto líder para crear logos, íconos, ilustraciones y diagramas técnicos en formato SVG. Esta plantilla ejecuta la aplicación de escritorio completa de Inkscape a través de KasmVNC, haciéndola accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.

Alojar Inkscape en un VPS te brinda un espacio de trabajo de diseño persistente que te acompaña en todos tus dispositivos. Tus extensiones personalizadas, paletas, plantillas y archivos de proyecto están siempre disponibles, y el entorno está protegido con HTTPS y autenticación por contraseña, sin necesidad de VPN ni sincronización de escritorio.