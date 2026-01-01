Ollama es el framework open source líder para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y más de 100 otros, sin dependencias de la nube. Se encarga automáticamente de la cuantización de modelos, la aceleración de GPU y la gestión de memoria, y expone una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.

Autoalojar Ollama en tu VPS elimina los costos por token, remueve los límites de tasa y asegura que cada prompt y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones impulsadas por IA o para cualquiera que necesite inferencia de modelos de lenguaje privada y siempre disponible.