Implementá Ollama en un clic.
Ejecutá modelos de lenguaje grandes de código abierto en tu propio VPS sin costos de API y con privacidad total de los datos.
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Lo que podés crear con Ollama
Ollama es el framework open source líder para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y más de 100 otros, sin dependencias de la nube. Se encarga automáticamente de la cuantización de modelos, la aceleración de GPU y la gestión de memoria, y expone una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.
Autoalojar Ollama en tu VPS elimina los costos por token, remueve los límites de tasa y asegura que cada prompt y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones impulsadas por IA o para cualquiera que necesite inferencia de modelos de lenguaje privada y siempre disponible.
Funciones principales de Ollama
Más de 100 Modelos Abiertos
Descargá y ejecutá Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, y docenas más con un solo comando.
API compatible con OpenAI
La API REST plug-and-play permite que las herramientas, SDKs e integraciones existentes se conecten a Ollama sin cambios en el código.
Aceleración de GPU
El soporte automático para NVIDIA CUDA y Apple Metal acelera la inferencia significativamente en comparación con las configuraciones solo de CPU.
Soporte Multimodal
Ejecutá modelos de visión como LLaVA para procesar tanto imágenes como texto en la misma conversación.
Archivos de modelo personalizados
Creá modelos personalizados con instrucciones del sistema, configuraciones de temperatura y parámetros personalizados usando Modelfiles.
¿Por qué ejecutar Ollama en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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