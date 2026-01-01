Implementá Snac2 con instalación de un clic.
Servidor ActivityPub minimalista de un solo usuario escrito en C portable para unirse al Fediverso con un uso de recursos insignificante.
Elegí un plan VPS para Snac2
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Snac2
Snac2 es una instancia minimalista de ActivityPub escrita en C portable sin dependencias de base de datos; todos los datos se almacenan como archivos planos en el disco. Diseñada para individuos e instancias pequeñas, se federa con Mastodon, Pleroma, Pixelfed y el Fediverso en general, mientras funciona cómodamente en pequeñas instancias de VPS o computadoras de placa única.
Autoalojar Snac2 te da una identidad personal en el Fediverso sin depender de instancias de terceros que puedan cerrar, desfederarse o cambiar sus políticas. La arquitectura de un solo binario, la falta de base de datos y la API compatible con Mastodon hacen de Snac2 una de las formas más ligeras y fáciles de mantener para participar en redes sociales descentralizadas.
Funciones principales de Snac2
No hace falta base de datos
Todas las publicaciones, seguidores y la configuración residen como archivos planos en el disco — sin necesidad de instalar, ajustar o hacer copias de seguridad de MySQL o PostgreSQL por separado.
Compatibilidad con la API de Mastodon
Usá los clientes de Mastodon existentes para móviles y computadoras de escritorio para publicar, navegar por las líneas de tiempo y gestionar notificaciones sin aprender nuevas herramientas.
Federación ActivityPub
Seguí e interactuá con usuarios en Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, y cualquier otro servidor compatible con ActivityPub en el Fediverso.
Huella de recursos mínima
Escrito en C portable como un único binario autocontenido, Snac2 funciona con unos pocos megabytes de RAM y en reposo consume casi cero uso de CPU.
Soporte multiusuario
Alojar más de una cuenta en la misma instancia desde la línea de comandos, útil para familias o comunidades pequeñas que comparten un VPS.
Diseño enfocado en la privacidad
Sin seguimiento, sin análisis, sin scripts de terceros — tu línea de tiempo permanece en tu VPS y tu lista de seguidores nunca sale de tu disco.
¿Por qué ejecutar Snac2 en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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