Implementá Strapi con instalación en un clic.
CMS headless de código abierto líder que autogenera APIs REST y GraphQL a partir de tus modelos de contenido con un panel de administración personalizable.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Strapi
Strapi es el CMS headless de código abierto más popular del mundo, en el que confían más de 800.000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestión de contenido totalmente personalizable con un panel de administración intuitivo de arrastrar y soltar, APIs REST y GraphQL autogeneradas, y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal —sitios web, aplicaciones móviles, dispositivos IoT— a través de APIs estándar.
Alojar Strapi por tu cuenta en tu VPS elimina los precios por usuario y los límites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS gestionados, mientras te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuración de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producción.
Funciones principales de Strapi
APIs autogeneradas
Strapi crea endpoints REST y GraphQL automáticamente cuando definís tipos de contenido — no se requiere codificación manual de API.
Creador de contenido de arrastrar y soltar
Cree modelos de contenido complejos visualmente con campos, componentes y zonas dinámicas sin tocar el código base.
Control de acceso basado en roles
Definí permisos granulares por tipo de contenido y rol de usuario para que editores, gerentes y consumidores de API accedan únicamente a lo que les corresponde.
Biblioteca multimedia
Subí, organizá y optimizá imágenes y archivos en una biblioteca de medios centralizada con redimensionamiento automático de imágenes y conversión de formato.
Ecosistema de plugins
Extendé Strapi con plugins del marketplace para autenticación, SEO, email, búsqueda y más — o creá plugins personalizados para tus necesidades.
Contenido multilenguaje
Gestioná contenido en varios idiomas con soporte i18n integrado, publicando cada localización de forma independiente para dar soporte a audiencias globales.
¿Por qué ejecutar Strapi en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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