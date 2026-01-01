Strapi es el CMS headless de código abierto más popular del mundo, en el que confían más de 800.000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestión de contenido totalmente personalizable con un panel de administración intuitivo de arrastrar y soltar, APIs REST y GraphQL autogeneradas, y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal —sitios web, aplicaciones móviles, dispositivos IoT— a través de APIs estándar.

Alojar Strapi por tu cuenta en tu VPS elimina los precios por usuario y los límites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS gestionados, mientras te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuración de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producción.