Implementá Buildbot con instalación en 1 clic.
Framework de CI/CD de código abierto y flexible para automatizar compilaciones, pruebas y despliegues de software en workers distribuidos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Buildbot
Buildbot es un framework de integración y entrega continua basado en Python que automatiza la construcción, prueba y despliegue de software. A diferencia de los servicios de CI alojados con criterios preestablecidos, Buildbot es totalmente configurable en código Python: cada disparador, programador, constructor e informador se define programáticamente, lo que les da a los equipos un control preciso sobre sus pipelines de construcción sin las limitaciones de los esquemas YAML declarativos.
Alojar Buildbot en un VPS propio mantiene tu infraestructura de construcción en servidores que vos controlás, sin facturación por minuto, sin límites de repositorio y sin depender de la disponibilidad de proveedores de CI externos. La arquitectura maestro-trabajador escala desde un único trabajador en un VPS pequeño hasta docenas de trabajadores en máquinas dedicadas, todo coordinado desde un panel de control web central.
Funciones principales de Buildbot
Pipelines configuradas con Python
Define cada paso de compilación, disparador y notificación en código Python para una flexibilidad completa que las configuraciones declarativas de YAML no pueden igualar.
Arquitectura de trabajadores distribuidos
Ejecutá compilaciones en cualquier cantidad de workers — contenedores locales, máquinas remotas o VMs en la nube — todos coordinados desde un único master.
Panel de compilación web
Monitoree el historial de compilaciones, el progreso en vivo y el estado de los trabajadores desde la interfaz web de Buildbot con vistas de cascada, consola y cuadrícula.
Horarios flexibles
Disparar compilaciones ante commits de código, cronogramas, solicitudes manuales o resultados de compilaciones anteriores usando objetos programadores componibles.
REST API y reportes
Consultar el estado de la compilación a través de la API REST y enviar notificaciones a correo electrónico, Slack, las verificaciones de estado de GitHub o a cualquier endpoint de webhook personalizado.
¿Por qué ejecutar Buildbot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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