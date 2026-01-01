Buildbot es un framework de integración y entrega continua basado en Python que automatiza la construcción, prueba y despliegue de software. A diferencia de los servicios de CI alojados con criterios preestablecidos, Buildbot es totalmente configurable en código Python: cada disparador, programador, constructor e informador se define programáticamente, lo que les da a los equipos un control preciso sobre sus pipelines de construcción sin las limitaciones de los esquemas YAML declarativos.

Alojar Buildbot en un VPS propio mantiene tu infraestructura de construcción en servidores que vos controlás, sin facturación por minuto, sin límites de repositorio y sin depender de la disponibilidad de proveedores de CI externos. La arquitectura maestro-trabajador escala desde un único trabajador en un VPS pequeño hasta docenas de trabajadores en máquinas dedicadas, todo coordinado desde un panel de control web central.