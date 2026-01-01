Implementá Tdarr con instalación en 1 clic.
Automatización de transcodificación de medios distribuida que utiliza FFmpeg y HandBrake para recodificar y verificar el estado de toda tu biblioteca.
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Lo que podés crear con Tdarr
Tdarr es un sistema de transcodificación de medios distribuido de código abierto diseñado para automatizar la conversión, compresión y verificación de estado de bibliotecas de video y audio a gran escala. Coordina un servidor central con uno o más nodos de trabajo, cada uno ejecutando tareas de FFmpeg o HandBrake en paralelo, para que las bibliotecas grandes se procesen de manera eficiente sin intervención manual.
Alojar Tdarr en tu propio VPS te da control total sobre los perfiles de codificación, las tuberías de plugins y la configuración de aceleración de hardware. Dado que la transcodificación ocurre en tu infraestructura, no hay tarifas de procesamiento en la nube, ni límites de tamaño de archivo, ni dependencia de servicios de terceros — tus medios permanecen privados y la potencia de cómputo escala con tu VPS.
Funciones principales de Tdarr
Trabajadores de nodos distribuidos
Levantá múltiples nodos de trabajo que se conectan a un servidor central, distribuyendo tareas de transcodificación entre los recursos de CPU y GPU disponibles para un procesamiento más rápido de la biblioteca.
Sistema de pipeline de plugins
Encadenar plugins de la comunidad o personalizados para crear flujos de trabajo condicionales — filtrar por códec, contenedor, resolución o tasa de bits y aplicar automáticamente diferentes perfiles de codificación.
Soporte para FFmpeg y HandBrake
Alterná entre FFmpeg y HandBrake por trabajo, dando acceso a la gama completa de códecs y preajustes de codificación que cada herramienta soporta sin configuración adicional.
Chequeo de estado de la biblioteca
Escanear archivos automáticamente en busca de corrupción, metadatos incorrectos o flujos faltantes y marcar o recodificar archivos problemáticos antes de que causen problemas de reproducción.
Panel de estadísticas en tiempo real
Monitoree el progreso de la transcodificación, el ahorro de espacio, la profundidad de la cola y el estado de los trabajadores desde una única interfaz de usuario web sin necesidad de herramientas de monitoreo externas.
¿Por qué ejecutar Tdarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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