Tdarr es un sistema de transcodificación de medios distribuido de código abierto diseñado para automatizar la conversión, compresión y verificación de estado de bibliotecas de video y audio a gran escala. Coordina un servidor central con uno o más nodos de trabajo, cada uno ejecutando tareas de FFmpeg o HandBrake en paralelo, para que las bibliotecas grandes se procesen de manera eficiente sin intervención manual.

Alojar Tdarr en tu propio VPS te da control total sobre los perfiles de codificación, las tuberías de plugins y la configuración de aceleración de hardware. Dado que la transcodificación ocurre en tu infraestructura, no hay tarifas de procesamiento en la nube, ni límites de tamaño de archivo, ni dependencia de servicios de terceros — tus medios permanecen privados y la potencia de cómputo escala con tu VPS.