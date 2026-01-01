Hasta un 69% de descuento en Tdarr

Implementá Tdarr con instalación en 1 clic.

Automatización de transcodificación de medios distribuida que utiliza FFmpeg y HandBrake para recodificar y verificar el estado de toda tu biblioteca.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá Tdarr con instalación en 1 clic.

Elegí un plan VPS para Tdarr

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Tdarr

Tdarr es un sistema de transcodificación de medios distribuido de código abierto diseñado para automatizar la conversión, compresión y verificación de estado de bibliotecas de video y audio a gran escala. Coordina un servidor central con uno o más nodos de trabajo, cada uno ejecutando tareas de FFmpeg o HandBrake en paralelo, para que las bibliotecas grandes se procesen de manera eficiente sin intervención manual.

Alojar Tdarr en tu propio VPS te da control total sobre los perfiles de codificación, las tuberías de plugins y la configuración de aceleración de hardware. Dado que la transcodificación ocurre en tu infraestructura, no hay tarifas de procesamiento en la nube, ni límites de tamaño de archivo, ni dependencia de servicios de terceros — tus medios permanecen privados y la potencia de cómputo escala con tu VPS.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Tdarr

Trabajadores de nodos distribuidos

Levantá múltiples nodos de trabajo que se conectan a un servidor central, distribuyendo tareas de transcodificación entre los recursos de CPU y GPU disponibles para un procesamiento más rápido de la biblioteca.

Sistema de pipeline de plugins

Encadenar plugins de la comunidad o personalizados para crear flujos de trabajo condicionales — filtrar por códec, contenedor, resolución o tasa de bits y aplicar automáticamente diferentes perfiles de codificación.

Soporte para FFmpeg y HandBrake

Alterná entre FFmpeg y HandBrake por trabajo, dando acceso a la gama completa de códecs y preajustes de codificación que cada herramienta soporta sin configuración adicional.

Chequeo de estado de la biblioteca

Escanear archivos automáticamente en busca de corrupción, metadatos incorrectos o flujos faltantes y marcar o recodificar archivos problemáticos antes de que causen problemas de reproducción.

Panel de estadísticas en tiempo real

Monitoree el progreso de la transcodificación, el ahorro de espacio, la profundidad de la cola y el estado de los trabajadores desde una única interfaz de usuario web sin necesidad de herramientas de monitoreo externas.

¿Por qué ejecutar Tdarr en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empeza
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empeza

Explorá más aplicaciones para implementar

Immich

Immich

Immich es una solución de gestión de fotos y videos autoalojada de alto rendimiento

Seleccionar
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Reproducí bibliotecas de música personales a través de un servidor API compatible con Subsonic

Seleccionar
AllTube

AllTube

Interfaz web para descargar videos de YouTube y otros sitios

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.