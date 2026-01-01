Implementá WinterCMS con instalación de un clic.
CMS gratuito y de código abierto basado en Laravel, con un panel de administración limpio, sistema de plugins y un potente motor de temas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WinterCMS
WinterCMS es un sistema de gestión de contenido gratuito y de código abierto, construido sobre el framework PHP Laravel. Originalmente derivado de OctoberCMS, combina una arquitectura amigable para desarrolladores con un backend intuitivo que facilita la gestión de contenido para usuarios no técnicos. El CMS incluye un editor basado en bloques, un ecosistema de plugins flexible y un front-end temático que permite a los equipos construir y mantener sitios web sofisticados sin sacrificar la calidad del código.
Alojar WinterCMS en tu propio VPS te da control total sobre tus datos, elimina las tarifas por sitio o por usuario, y te permite personalizar cada capa de la pila. Esta plantilla combina WinterCMS con una base de datos MySQL 8 dedicada para una persistencia confiable y lista para producción desde el primer día.
Funciones principales de WinterCMS
Fundación Laravel
Construido sobre Laravel PHP, WinterCMS hereda una capa madura de enrutamiento, ORM y seguridad que los desarrolladores ya conocen y en la que confían.
Ecosistema de plugins
Extendé la funcionalidad a través de un completo marketplace de plugins y una API sencilla que hace que crear plugins personalizados sea rápido y fácil de mantener.
Motor de temas
Diseñá front-ends totalmente personalizados usando plantillas Twig con componentes de CMS, parciales y diseños — no se requiere un bloqueo de tema.
Panel de administración limpio
Un backend pulido y basado en roles permite a los editores de contenido gestionar páginas, medios y configuraciones sin necesidad de asistencia de un desarrollador.
Gestor de Medios
La gestión integrada de archivos e imágenes con herramientas de carga, organización y edición en línea mantiene todos los activos en un solo lugar.
¿Por qué ejecutar WinterCMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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