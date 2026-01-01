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Plataforma de automatización autoalojada para crear agentes de monitoreo inteligentes que vigilan la web y actúan por vos.

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KVM 2
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2 núcleos de CPU
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400 GB en disco NVMe
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Huginn

Huginn es una plataforma de automatización de código abierto que te permite crear agentes para monitorear sitios web, rastrear cambios de datos, agregar contenido y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, todo en tu propia infraestructura. Pensalo como un IFTTT o Zapier autoalojado, sin límites de tasa ni tarifas de suscripción. Los agentes pueden detectar eventos, transformar y enrutar datos entre servicios, enviar notificaciones y coordinar pipelines complejos a través de una interfaz web visual.

Ejecutar Huginn en tu VPS significa que los flujos de trabajo de automatización se ejecutan de forma confiable las 24 horas del día con acceso completo a sistemas internos y fuentes de datos privadas a las que los servicios de automatización basados en la nube no pueden acceder, mientras mantenés tus claves API y la lógica de negocio completamente bajo tu control.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Huginn

Constructor de Agentes Personalizados

Creá agentes de monitoreo y automatización a través de una interfaz visual sin escribir código, conectando servicios web y fuentes de datos en flujos de trabajo.

Monitoreo de sitios web

Monitoree los cambios de contenido en cualquier sitio web y active acciones cuando los precios bajen, aparezcan noticias o se detecten palabras clave específicas.

Ejecución programada

Ejecutá agentes en programaciones tipo cron o activalos por eventos, asegurando que las automatizaciones sensibles al tiempo nunca pierdan su ventana.

Transformación de Datos

Filtrar, analizar y reformatear datos entre pasos usando agentes de transformación incorporados que manejan patrones JSON, XML y regex.

Soporte multiusuario

Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir y colaborar en flujos de trabajo de automatización sin exponer credenciales sensibles de agentes.

¿Por qué ejecutar Huginn en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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