Huginn es una plataforma de automatización de código abierto que te permite crear agentes para monitorear sitios web, rastrear cambios de datos, agregar contenido y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, todo en tu propia infraestructura. Pensalo como un IFTTT o Zapier autoalojado, sin límites de tasa ni tarifas de suscripción. Los agentes pueden detectar eventos, transformar y enrutar datos entre servicios, enviar notificaciones y coordinar pipelines complejos a través de una interfaz web visual.

Ejecutar Huginn en tu VPS significa que los flujos de trabajo de automatización se ejecutan de forma confiable las 24 horas del día con acceso completo a sistemas internos y fuentes de datos privadas a las que los servicios de automatización basados en la nube no pueden acceder, mientras mantenés tus claves API y la lógica de negocio completamente bajo tu control.