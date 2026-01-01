Implementá Focalboard en un clic.
Herramienta de gestión de proyectos de código abierto con vistas Kanban, de tabla, de galería y de calendario para equipos y personas.
Elegí un plan VPS para Focalboard
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Focalboard
Focalboard es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto desarrollada por Mattermost como una alternativa autoalojada a Trello, Notion y Asana. Combina tableros Kanban intuitivos con múltiples modos de vista — tabla, galería y calendario — para que puedas visualizar los mismos datos del proyecto en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Las tarjetas admiten propiedades personalizadas, etiquetas, fechas de vencimiento y adjuntos, adaptándose a cualquier tipo de proyecto, desde sprints de software hasta calendarios de contenido.
Alojar Focalboard en tu VPS significa tableros, tarjetas y miembros de equipo ilimitados a un costo predecible — sin precios por usuario, sin límites en la cantidad de tableros y sin riesgo de que tus datos de proyecto sean monetizados. El backend ligero de SQLite no requiere una base de datos externa, lo que simplifica el deploy y el mantenimiento.
Funciones principales de Focalboard
Múltiples Modos de Vista
Alterná entre las vistas de Kanban, tabla, galería y calendario de los mismos datos para que se adapte a cómo pensás tu proyecto.
Propiedades personalizadas
Agregá campos personalizados, etiquetas, fechas y asignados a las tarjetas para adaptar cada tablero a los requisitos específicos de tu flujo de trabajo.
Colaboración en tiempo real
Múltiples miembros del equipo pueden editar tableros simultáneamente, con comentarios y @menciones manteniendo la comunicación en contexto.
Importar desde Herramientas Populares
Migrar proyectos existentes desde Trello, Asana y Notion usando la funcionalidad de importación incorporada para evitar empezar de cero.
Plantillas de Tablero
Plantillas prediseñadas para tipos de proyectos comunes te permiten configurar un nuevo tablero en segundos con la estructura adecuada ya establecida.
¿Por qué ejecutar Focalboard en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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