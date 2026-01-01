Focalboard es una plataforma de gestión de proyectos de código abierto desarrollada por Mattermost como una alternativa autoalojada a Trello, Notion y Asana. Combina tableros Kanban intuitivos con múltiples modos de vista — tabla, galería y calendario — para que puedas visualizar los mismos datos del proyecto en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Las tarjetas admiten propiedades personalizadas, etiquetas, fechas de vencimiento y adjuntos, adaptándose a cualquier tipo de proyecto, desde sprints de software hasta calendarios de contenido.

Alojar Focalboard en tu VPS significa tableros, tarjetas y miembros de equipo ilimitados a un costo predecible — sin precios por usuario, sin límites en la cantidad de tableros y sin riesgo de que tus datos de proyecto sean monetizados. El backend ligero de SQLite no requiere una base de datos externa, lo que simplifica el deploy y el mantenimiento.